Billie Eilish revela que quase descartou “Birds of a Feather”

Desde o lançamento, “Birds of a Feather” se tornou um dos maiores fenômenos da carreira de Billie Eilish — mas a faixa quase não chegou aos ouvidos do público.

Em entrevista recente ao Wall Street Journal, a cantora contou que passou quase um ano trabalhando na música ao lado do irmão e parceiro de produção, Finneas. Mesmo depois de tanto esforço, Eilish quase deixou a canção de fora do álbum Hit Me Hard and Soft, lançado em maio do ano passado.

“Várias vezes pensei: ‘A gente devia cortar essa’. Quando toquei o álbum para a gravadora, eu dizia: ‘Essa é meio boba’”, relembrou.

A hesitação, segundo ela, veio do fato de “Birds of a Feather” soar mais leve e romântica do que o estilo sombrio e introspectivo que a consagrou. O medo de parecer “simples demais” quase a fez desistir de incluir a faixa no disco.

Felizmente, a decisão foi revertida — e o resultado superou qualquer expectativa. “Birds of a Feather” estreou no topo das paradas globais e passou três semanas em primeiro lugar na Billboard Global 200. A canção ainda encerrou 2024 como a mais ouvida do ano no Spotify, somando mais de 1,7 bilhão de reproduções. Hoje, já ultrapassa a marca dos 3 bilhões.

O sucesso também se reflete nos palcos. A música é responsável por encerrar todos os shows da turnê mundial de Eilish, iniciada em setembro de 2024. O giro, que divulga o álbum Hit Me Hard and Soft, está em sua reta final — restando apenas um mês de apresentações antes de ser concluído.

A artista revelou que o cronograma prolongado e as pausas entre as apresentações foram uma escolha consciente: “Leva mais tempo e você ganha menos dinheiro assim”, explicou. “Mas para mim, é mágico.”

Billie Eilish comemora noivado do irmão

Recentemente, a cantora Billie Eilish compartilhou no Instagram a comemoração do noivado de seu irmão Finneas O’Connell.

Segundo a People, a irmã do cantor e compositor repostou o anúncio do casal na rede social e reagiu com um emoji de choro e dois corações vermelhos.

Vale destacar que Billie Eilish também compartilhou uma captura de tela de uma chamada do FaceTime com o casal.

Na foto levemente desfocada, Billie Eilish pode ser vista reagindo com um suspiro enquanto Claudia exibe seu novo anel de noivado com um sorriso no rosto.

Vale lembrar que Claudia e Finneas estão juntos desde 2018, quando se conheceram em um aplicativo de namoro. De acordo com a publicação, ela logo se tornou uma fonte de inspiração para o músico.

Um ano depois de começarem a namorar, Finneas revelou sua música “Claudia“, que ele compôs poucas horas depois de conhecê-la, segundo contou ao BuzzFeed. Na entrevista, o artista também admitiu ter enviado partes da música para ela na mesma noite.

Billie Eilish anuncia projeto em parceria com James Cameron

Billie Eilish anunciou durante seu show em Manchester que está trabalhando em um projeto 3D com o cineasta James Cameron.

Segundo a Billboard, os detalhes ainda permanecem em segredo e a revelação da novidade aconteceu pelo show ser parte de um futuro lançamento.

“Vocês devem ter notado que há mais câmeras do que o normal aqui”, disse ela no palco. “Não posso falar muito sobre isso, mas o que posso dizer é que estou trabalhando em algo muito, muito especial com alguém chamado James Cameron, e será em 3D.”

“Então, interpretem isso como quiserem”, brincou. “Esses quatro shows aqui em Manchester, vocês e eu, fazem parte do que estou fazendo.”

“E também, provavelmente vou usar essa mesma roupa por quatro dias seguidos”, revelou rindo.

Vale lembrar que Billie Eilish, atualmente em meio à sua turnê Hit Me Hard and Soft, estava vestindo uma calça xadrez preta e azul e uma camiseta com os dizeres “Hard and Soft”.

Vale lembrar que a turnê vai até novembro de 2025.

Vale destacar que James Cameron é o responsável pelos filmes do universo Avatar e é três vezes vencedor do Oscar, ganhando as estatuetas por Titanic em 1998.