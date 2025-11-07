Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (7/11)

A FORÇA DO GRUPO

Data estelar: Urano reingressa em Touro.

Por que as pessoas não se unem para que as grandes corporações e governos corruptos não as oprimam? É uma mistura de razões. Porque desconfiam umas das outras, porque não têm tempo para ficar filosofando, porque não acreditam na força da comunidade e, ao invés disso, depositam toda sua fé em que devam ser fortes individualmente, sem ajuda de ninguém.

Apesar de todos esses argumentos serem legítimos, ainda que parciais, a única salvação de nossa humanidade consiste em se organizar em pequenos grupos, com espírito comunitário, resistindo ao encantamento de sermos todos diferentes e que, por isso, só o indivíduo poderia salvar-se.

A organização em espírito comunitário não depende da destruição da força individual, mas da congregação das forças individuais para que, em grupo, as pessoas possam ser mais do que seriam individualmente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua percepção é ampla o suficiente para transcender o que acontece, porém, as emoções se apegam a um estado de conflito que, se desenvolvido ainda mais, vai acabar estreitando essa visão ampla. Melhor isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto você testemunha várias pessoas se dando mal ainda que tenham feito tudo certo, procure aproveitar o exemplo e fazer os devidos ajustes de rota, para evitar que se cometam os mesmos erros. Tudo dará certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Talvez seja mais sábio você seguir as orientações que certas pessoas oferecem do que continuar fazendo tudo do seu jeito. Pelo menos adote essa postura para verificar os resultados, e se beneficiar com a mudança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É tentador buscar a forma de matar dois coelhos com uma só cajadada, porém, essa não seria a melhor opção do momento. Não se trata de complicar tudo, mas de evitar o encantamento de facilidades que não seriam tais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas certezas precisam ser passadas a limpo, para que não aconteça de você errar com toda a boa intenção do mundo, achando que entendeu tudo que acontece. Há muito mais entre o céu e a terra do que sua alma imagina.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto menos você abrir o jogo de suas verdadeiras intenções, mais a salvo sua alma ficará nesta parte do caminho e, em silêncio, conseguirá acertar na mosca, diferente do que aconteceria conversando abertamente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você não se enredar nos erros que as pessoas cometem, mesmo que sem intenção maligna, é preciso clarear a percepção e se dispor a manter uma postura flexível o suficiente para mudar de rota a qualquer momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando pareça que o cenário está livre para você fazer o que quiser, será a hora de reter o impulso por um instante, e amadurecer melhor a percepção, porque isso evitará que você enfie os pés pelas mãos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esses medos irracionais a que todo ser humano está submetido de vez em quando não precisam de demonstrações de força. Ao contrário, é necessário aprender a driblar com elegância a tentativa de intimidação subjetiva.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ajustar-se ao que a razão informa pareceria ser a coisa certa, porém, se você mantiver o olho atento aos resultados perceberá que na teoria tudo é diferente da prática. Faça do seu jeito, sem razão alguma.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É ótimo não ter de depender de ninguém para realizar seus propósitos, mas há hora certa para isso, que não parece ser a atual. Busque a colaboração solidária e você verá como as coisas ficam bem mais fáceis.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A confiança é fundamental nesta parte do caminho, e ela é o oposto da ansiedade, que é uma confiança às avessas, ciente de que tudo dará errado. Confie em seu taco, não se intimide com as notícias ruins. Em frente.