Hilary Duff anuncia retorno triunfal à música com novo single “Mature”

Após uma década afastada dos estúdios, Hilary Duff está pronta para reconquistar os palcos musicais. A atriz e cantora revelou seu novo single, “Mature”, que chega oficialmente às plataformas em 6 de novembro, prometendo marcar o início de uma nova fase em sua carreira.

O anúncio veio pouco depois de Duff provocar os fãs nas redes sociais, gerando grande expectativa. A capa do single é um reflexo dessa nova etapa: a imagem da cantora aparece sobreposta três vezes, com o título escrito em rosa vibrante, reforçando o conceito de maturidade e reflexão pessoal que a artista pretende transmitir.

“Mature” será seu primeiro lançamento desde “Sparks”, do álbum Breathe In. Breathe Out, de 2015. O retorno à música também acompanha a assinatura com a Atlantic Records, anunciada em setembro, que rapidamente impulsionou a busca por suas músicas no Spotify em impressionantes 400%, segundo a Rolling Stone.

Além do single, Duff se prepara para estrelar uma série documental que acompanhará o processo de criação do álbum e seus primeiros shows em 10 anos. Dirigido por Sam Wrench, conhecido por trabalhos com Taylor Swift e Sabrina Carpenter, o projeto promete oferecer aos fãs uma visão íntima de sua rotina artística.

Em estúdio, a cantora contou com a parceria do marido, Matthew Koma, músico e produtor com quem já trabalhou no álbum de 2015. Em entrevista à Variety, Duff comentou: “Sempre soube que voltaria para a música. Precisava me sentir segura, ter as pessoas certas ao meu lado e estar 100% preparada. Precisava de 10 anos de vida vividos, de muito a dizer. Este álbum é como o funcionamento interno do meu cérebro, e estou animada para me conectar com as pessoas novamente, de forma direta e honesta.”

Hilary Duff revela para quem irá dedicar próximas músicas

Hilary Duff comentou em entrevista sobre seu retorno à música e para quem dedicará suas novas faixas.

Segundo a Billboard, em uma entrevista à Variety, Hilary Duff falou sobre o anúncio de sua assinatura com a Atlantic Records em setembro. Durante a conversa, a estrela de Lizzie McGuire foi questionada sobre a empolgação de seus fãs gays com o lançamento, e deu uma resposta simples e clara: “É tudo para eles. É só para impressioná-los.”

Vale destacar que Hilary Duff sempre foi uma defensora declarada da comunidade LGBTQ+. Em uma entrevista de 2022 para seu papel principal na sitcom da Hulu, How I Met Your Father, ela disse que sentia que “devia tudo à comunidade”, porque “essa comunidade em particular é muito ativa e apoia minha carreira”.

Vale lembrar que Hilary Duff também compartilhou que sua nova música pode chegar ainda mais cedo do que os fãs imaginam. “Vamos ter novidades muito em breve. Tenho trabalhado bastante no estúdio com meu marido e algumas outras pessoas incrivelmente talentosas”, disse ela. “Meus fãs vão ouvir algo em breve, num piscar de olhos.”

Hilary Duff oficializa retorna à música após 10 anos

Hilary Duff está pronta para reacender sua carreira musical. Após dez anos longe dos estúdios de gravação, a artista acabou de assinar um contrato com a lendária gravadora Atlantic Records e anunciou oficialmente seu retorno ao universo da música. A novidade marca uma nova fase na trajetória da cantora e atriz, que nos últimos anos se dedicou intensamente à televisão e à vida pessoal.

O anúncio já movimenta fãs nostálgicos e curiosos sobre os próximos passos da artista. Embora ainda não tenha revelado datas específicas para o lançamento de novas músicas, Hilary Duff confirmou que está trabalhando em faixas inéditas e que pretende voltar aos palcos em breve.

O projeto inclui também uma série documental que acompanhará os bastidores dessa retomada, oferecendo um olhar íntimo sobre sua rotina, processo criativo e os desafios de conciliar a carreira com a maternidade.

A produção audiovisual será dirigida por Sam Wrench, conhecido por seu trabalho em Taylor Swift: The Eras Tour e A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter. A escolha do diretor reforça o tom ambicioso do projeto, que pretende mostrar Hilary Duff em momentos de ensaio, gravação e preparação para sua primeira apresentação ao vivo em mais de uma década. A série também abordará sua vida familiar, revelando como ela equilibra os papéis de mãe, artista e empresária.

Breathe In. Breathe Out., o último álbum de Hilary Duff, foi lançado em 2015 e recebeu críticas positivas por sua sonoridade pop madura e letras introspectivas. Desde então, ela se afastou da música para focar na atuação, estrelando séries como Younger (2015–2021) e How I Met Your Father (2022–2023). Apesar do sucesso na televisão, os fãs sempre mantiveram viva a esperança de vê-la novamente nos palcos, especialmente por seu legado musical que inclui hits como Come Clean, So Yesterday e With Love.