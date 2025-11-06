Hilary Duff anuncia single inédito após uma década

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de dez anos longe dos estúdios, Hilary Duff finalmente está de volta à música. A cantora revelou o título, a capa e a data de lançamento do seu novo single, marcando oficialmente seu retorno ao cenário pop.

1. Uma nova fase com título impactante

O single se chama “Mature”, que em inglês significa “madura”. A escolha do nome reflete a nova fase da artista, que promete explorar temas mais pessoais e contemporâneos em sua música.

2. Lançamento marcado para esta semana

Os fãs poderão ouvir a faixa nas plataformas digitais a partir de quinta-feira, 6 de novembro. Hilary compartilhou sua empolgação nas redes sociais: “Estou muito feliz que isso finalmente será ouvido por vocês. Tenho guardado essa há muito tempo”, escreveu.

3. Capa que já chama atenção

A imagem oficial do single mostra Hilary em um registro sofisticado, reforçando a ideia de maturidade que a faixa promete transmitir.

4. Novo contrato, nova gravadora

“Mature” será o primeiro lançamento de Hilary Duff pela Atlantic Records, selo que faz parte do Warner Music Group. A artista já havia trabalhado com gravadoras da Disney e da Sony Music, mas esta é a primeira vez que ela assina com a Atlantic, indicando uma nova direção em sua carreira musical.

5. Parceria criativa com o marido

A produção do álbum, incluindo o single, contou com a colaboração de Mathew Koma, compositor e produtor de música pop e EDM, além de marido de Hilary. Koma já é conhecido por sua parceria com Zedd no hit “Clarity”, vencedor do Grammy em 2014.

6. Um recado especial aos fãs

Hilary revelou em entrevista que seu principal objetivo com este lançamento é encantar o público LGBTQIA+. “Você sabe que é tudo para eles. É simplesmente para impressioná-los. Estou dançando, tudo está em movimento e é emocionante”, afirmou.

Segundo a Billboard, em uma entrevista à Variety, Hilary Duff falou sobre o anúncio de sua assinatura com a Atlantic Records em setembro. Durante a conversa, a estrela de Lizzie McGuire foi questionada sobre a empolgação de seus fãs gays com o lançamento, e deu uma resposta simples e clara: "É tudo para eles. É só para impressioná-los."

Vale destacar que Hilary Duff sempre foi uma defensora declarada da comunidade LGBTQ+. Em uma entrevista de 2022 para seu papel principal na sitcom da Hulu, How I Met Your Father, ela disse que sentia que "devia tudo à comunidade", porque "essa comunidade em particular é muito ativa e apoia minha carreira".

Vale lembrar que Hilary Duff também compartilhou que sua nova música pode chegar ainda mais cedo do que os fãs imaginam. "Vamos ter novidades muito em breve. Tenho trabalhado bastante no estúdio com meu marido e algumas outras pessoas incrivelmente talentosas", disse ela. "Meus fãs vão ouvir algo em breve, num piscar de olhos."

