Lily Allen transforma dor de divórcio em álbum explosivo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde que se lançou ao estrelato em 2006 com o hit Smile, Lily Allen nunca passou despercebida da mídia britânica. Conhecida por seu humor ácido e disposição para detalhar a vida pessoal, a cantora sempre foi um prato cheio para jornais sensacionalistas e para os olhos atentos das redes sociais.

Agora, Lily Allen retorna com West End Girl, lançado em 24 de outubro, um álbum que mergulha de forma brutal e sem filtros no fim de seu casamento com o ator David Harbour, estrela de Stranger Things. Diferente do tom irônico de trabalhos anteriores, como It’s Not Me, It’s You (2009) ou No Shame (2018), o novo disco apresenta relatos chocantes sobre traições, dificuldades com relacionamentos abertos, uso de álcool e remédios controlados, como se a própria cantora tivesse se tornado a capa de tablóide que outrora a perseguiu.

Gravado em apenas 16 dias, em dezembro de 2024, o álbum revisita quatro anos intensos de sua vida, combinando gêneros que sempre marcaram sua música – do garage britânico ao dancehall – sem abandonar a sofisticação pop que conquistou fãs ao redor do mundo. Participações de produtores renomados, como Leon Vynehall e Kito, dão à obra uma textura moderna, mesmo que a estrutura das faixas não represente uma ruptura radical com o passado.

O lançamento gerou repercussão imediata, sendo elogiado pela mídia inglesa não apenas pelo conteúdo pessoal, mas também pela maturidade artística. Diferente de artistas contemporâneos que deixam pistas sutis sobre suas vidas nas letras – caso de Olivia Rodrigo ou Sabrina Carpenter – Allen opta por expor cada detalhe sem rodeios: desde mensagens de texto ilícitas até segredos íntimos, convidando o público a consumir West End Girl como se fosse um documentário sonoro sobre a vida real.

Em Let You W/In, por exemplo, Allen afirma que colocar sua verdade em público é uma forma de resgatar o próprio poder, ainda que o álbum também funcione como um retorno estratégico aos holofotes após o desempenho modesto de No Shame.

Lily Allen nega que “West End Girl” seja um disco de vingança

A cantora Lily Allen concedeu uma entrevista à Interview Magazine. A artista, que lançou seu mais recente álbum West End Girl na última sexta-feira (24), falou não apenas sobre o processo de divulgação do disco, mas também sobre as inspirações e emoções que o motivaram.

Impulsionada pelo término de seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por seus papéis na série Stranger Things e nos filmes Viúva Negra e Thunderbolts, da Marvel, Lily transformou o fim da relação em matéria-prima para seu novo trabalho. Ao ser questionada se o álbum seria uma forma de vingança, já que rumores indicavam possíveis traições por parte do ator, a cantora esclareceu que não enxerga o projeto dessa maneira.

Ela contou que escreveu o disco em dezembro do ano passado, em apenas dez dias, usando a criação como um meio de colocar para fora os sentimentos que surgiram com o fim do casamento:

“Não mesmo. Quero dizer, escrevi esse disco em dez dias, em dezembro, e hoje me sinto muito diferente em relação a toda a situação. Todos nós passamos por términos, e eles são sempre brutais pra caramba. Mas não é muito comum sentir vontade de escrever sobre isso enquanto ainda está acontecendo.”

Ao refletir sobre o processo de composição, Lily comparou o álbum a um diário emocional, no qual registrou suas vivências e desabafos como parte de um caminho de autocompreensão e cura:

“É isso que torna esse disco divertido; ele é visceral, é como passar pelas emoções em tempo real. Na época, eu realmente estava tentando processar tudo — e isso é ótimo para o álbum —, mas agora não me sinto mais confusa nem com raiva. Não preciso de vingança.”