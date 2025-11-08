Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (8/11)

A GRAÇA CONTINUA DISPONÍVEL

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Quando te sintas uma alma perdida e angustiada entre o céu e a terra, busca proteção, refúgio e segurança nas pequenas coisas que se encontram disponíveis ao teu alcance, porque se continuares dependendo de um grande golpe de sorte para te reafirmares, tua angústia só crescerá.

Ainda que Eu esteja tomado por toda a compaixão que tua angústia merece, sinto te informar que todos sofremos porque o desejamos, porque nos apegamos mais à angústia e às nossas dores traumáticas do que à perspectiva de sermos leves, alegres e graciosos entre o céu e a terra.

Nenhum ser humano é desprovido de Graça, ela está disponível, ao alcance da mão, mas todos nos acostumamos tanto a nos familiarizar com a desgraça que acabamos nos convencendo de que seja esse mesmo nosso destino e, enquanto isso, a Graça continua disponível.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os diálogos se transformam rapidamente em discussões, pelo mero fato de as partes envolvidas não terem a boa vontade de se entenderem. Enquanto isso perdurar, não haverá sossego para ninguém. Deixe o tempo atuar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode contar histórias e as pessoas acreditarem nelas, mas, no fundo, sua alma continuará insegura, ciente de que está apenas ganhando tempo. Não é algo negativo de acontecer, porém, é bom não se acostumar com isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os inconvenientes que certas pessoas provocam podem não ser intencionais, mas provocam perturbações mesmo assim. Agora você vai precisar administrar esse cenário com a maior sabedoria e tolerância possíveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É certo que nesta parte do caminho você vai se irritar com tanta picuinha acontecendo, mas se você respirar fundo e aceitar o que acontece sem resistir, verá que tudo pode ser solucionado com relativa facilidade. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes seria melhor não ter tantas opções pela frente, porque isso facilitaria a escolha. Diante da multiplicidade de opções, o melhor a fazer é respirar fundo e confiar que uma certa demora para responder será benéfica.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A vontade de mudar e de se renovar é sagrada, mas provavelmente você não encontre, no momento atual, um cenário propício para a colocar em prática. Por isso, melhor continuar desenhando na imaginação o que você quer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As hipóteses são diversas e todas parecem acertar no ponto, porém, se fossem tão certas assim sua alma deixaria de ter dúvidas, e isso não está acontecendo. Portanto, ouça tudo, mas continue investigando com mais profundidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer contas é imprescindível, porém, se angustiar com o resultado dessas é algo que sua alma precisa driblar, porque os recursos materiais são dinâmicos, pode faltar um tanto hoje, mas amanhã as coisas se resolvem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você tem margem de manobra para usar seu livre arbítrio e mudar de opinião sobre o andamento das coisas. Porém, essa atitude não será bem acolhida pelas pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Administre.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que sua alma seja atormentada por dilemas tão profundos que provavelmente não haja como os solucionar numa só existência, isso não há de se converter em justificativa para deter todo o movimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre dá para ter companhias agradáveis e simpáticas com quem compartilhar o caminho, às vezes a necessidade, que é a verdadeira mãe do destino, coloca gente em nosso caminho que gostaríamos de ver pelas costas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Foque no que seja possível, ainda que esteja distante do desejável, porque nesta parte do caminho sua alma precisa avançar o máximo possível na direção de suas pretensões, fazendo sacrifícios, se necessários.