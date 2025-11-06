Calvin Harris confirma nova residência em Las Vegas e promete “nova era”

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O império eletrônico de Calvin Harris está prestes a brilhar novamente em Las Vegas. O DJ e produtor escocês anunciou oficialmente uma nova residência de dois anos no Wynn Las Vegas, com apresentações confirmadas nas icônicas casas XS Nightclub e Encore Beach Club. A estreia está marcada para 16 de janeiro de 2026, com datas adicionais em 13 e 21 de fevereiro, e mais shows devem ser anunciados em breve.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) e já movimentou os fãs do astro, que esperavam seu retorno à capital mundial da música eletrônica. O vice-presidente da Wynn Nightlife, Ryan Jones, celebrou a parceria com entusiasmo:
“Calvin Harris é uma lenda. Sua influência na música e na vida noturna é inegável. Essa residência reforça o compromisso do Wynn em oferecer experiências únicas e manter Las Vegas como o epicentro global da cena eletrônica.”
A nova residência marca o retorno triunfal de Calvin Harris à cidade onde ele se tornou uma verdadeira instituição. Sua última temporada por lá foi em 2024, quando o artista comandou pistas no Fontainebleau Las Vegas, nos clubes LIV Las Vegas e LIV Beach. Agora, ele promete elevar o nível com uma produção totalmente repaginada — que combina elementos de seus clássicos com a sonoridade moderna de seus novos lançamentos.
Calvin Harris é um dos nomes mais influentes da música eletrônica contemporânea e figura central do movimento EDM (Electronic Dance Music). Com uma carreira que soma mais de 48 bilhões de streams e 72 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o produtor escocês coleciona colaborações históricas com Rihanna, Ellie Goulding, Sam Smith e Dua Lipa.
Sucessos como We Found Love, Feel So Close, How Deep Is Your Love e One Kiss definiram toda uma geração de festas e festivais. Seu mais recente single, Blessings (com Clementine Douglas), continua forte nas paradas, ocupando o 16º lugar na Hot Dance/Electronic Songs da Billboard há 25 semanas consecutivas.
Calvin Harris: Lançamento de “96 Months” celebra legado sonoro
Junto ao anúncio da residência, Calvin também lançou seu sétimo álbum de estúdio, 96 Months, uma coletânea que reúne os maiores momentos de sua carreira nos últimos oito anos. O disco apresenta hits como This Is What You Came For, Promises, One Kiss e a nova colaboração Free, com Ellie Goulding.
Disponível pela Sony Music, o projeto reforça o status do produtor como uma verdadeira força global na dance music. Até o momento, Calvin Harris acumula 11 singles número 1 no Reino Unido e dois álbuns que lideraram as paradas.
Além das datas fixas em Las Vegas, o DJ também confirmou shows em 2025 no Ushaïa Dubai, no Soundstorm Festival (Arábia Saudita), no Jakarta Warehouse Project (Indonésia) e no Creamfields Asia.
Com uma agenda global e uma residência que promete redefinir o conceito de entretenimento noturno, Calvin Harris mostra que, mesmo após quase duas décadas de carreira, continua no topo, reinventando o som das pistas ao redor do mundo.