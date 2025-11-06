Anitta revela por que desistiu da vida internacional e voltou ao Brasil

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de conquistar o mundo com sua música e se tornar uma das artistas brasileiras mais reconhecidas internacionalmente, Anitta decidiu mudar o rumo de sua vida. Em uma entrevista à revista Travel + Leisure, a cantora abriu o jogo sobre o motivo de ter deixado de lado a rotina intensa fora do país e retornado definitivamente ao Brasil.

“Percebi que manter o sucesso no exterior me custaria muito caro”, contou.

A estrela, que passou boa parte dos últimos anos entre Los Angeles e Miami, revelou ter devolvido sua casa na Califórnia e raramente visitar a residência em Miami. Agora, mora novamente no Rio de Janeiro, onde comprou e reformou uma mansão para ficar mais próxima da família e dos amigos.

“Eu não queria desistir de coisas que realmente são importantes pra mim. Quando fiquei doente no final de 2022, percebi que, se algo acontecesse comigo, eu não teria vivido momentos que realmente importam, como passar tempo com quem eu amo”, desabafou.

Anitta relembrou que a virada de chave veio depois de um período de exaustão física e emocional. A doença que enfrentou em 2022 foi um alerta para repensar o ritmo acelerado e a cobrança constante da carreira internacional.

“Meu pai teve câncer, e comecei a pensar nos 14 anos em que estive longe dele. Foi um choque. Eu só trabalhava. E o trabalho me deu tudo, sou muito grata, mas percebi que precisava parar um pouco”, disse.

A artista contou que decidiu compensar o tempo perdido com gestos simples, mas significativos. “No meu aniversário, levei minha família pra Fernando de Noronha. Agora estou vivendo mais devagar, descansando, curtindo pequenas coisas. Hoje mesmo brinquei com meu sobrinho”, compartilhou.

Anitta: Da fama global ao equilíbrio pessoal

Com uma trajetória internacional marcante, Anitta alcançou feitos inéditos para um artista brasileiro: o topo da parada global do Spotify com “Envolver”, parcerias com nomes como Madonna e Cardi B, indicações ao Grammy e Grammy Latino e uma agenda repleta de shows pelo mundo.

Mas, segundo ela, o preço do sucesso era alto demais. “Acho que as grandes ideias nascem quando desaceleramos. Quando a gente respira, pensa, e se reconecta. Nada grandioso surge em meio ao desespero”, afirmou.

Hoje, a cantora busca um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, dedicando-se também à saúde mental e ao bem-estar. “A vida é sobre ter tempo pra sentir, pra viver. E agora estou nesse momento. Continuo fazendo o que amo, mas com mais calma e propósito.”

O retorno de Anitta ao Brasil marca não apenas uma mudança de endereço, mas de mentalidade. A artista que um dia quis conquistar o mundo agora parece focada em algo ainda mais valioso: viver o presente de forma plena, cercada por quem ama e fiel a si mesma.