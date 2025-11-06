Ariana Grande relembra performance épica com febre de quase 40 °C

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma entrevista recente ao lado dos colegas de elenco da nova produção “Wicked: For Good”, Ariana Grande revisitou um dos momentos mais icônicos de sua carreira, sua performance no American Music Awards de 2015, quando subiu ao palco mesmo com uma febre de 39,4 °C (aproximadamente 103 °F).

Ela contou que, apesar de mal-estar, chorou quase involuntariamente ao lembrar do episódio:

“Minha nossa! Essa é a minha bunda… No AMAs, e eu tava com uma febre de 39,4 graus […]. Mas sabe como é: você tem que fazer o que tem que ser feito”, disse ela.

Naquela apresentação, Ariana estava no meio da transição entre o álbum My Everything (2014) e Dangerous Woman (2016). A canção escolhida para o evento foi “Focus”, que ganhou uma versão ao vivo marcada por elementos visuais de estilo burlesque e uma coreografia refinada.

Apesar da alta temperatura corporal, ela não se deixou abater. A performance ficou registrada pelos fãs como um dos momentos mais intensos da artista — tanto pelo show quanto pelo contexto. “Ela fez isso toda doente, e ainda assim arrasou”, comentou um fã nas redes.

Durante a conversa com o cast de Wicked: For Good, Ariana explicitou que o compromisso com o palco, e com quem a acompanha como fã, a fez ultrapassar qualquer barreira.

“Mesmo quando o corpo reclama, a arte continua”, afirmou.

Ela também ressaltou que esse episódio a ensinou sobre os limites entre o cuidado com a saúde e o profissionalismo: “Foi uma lição dura, mas aprendi que meu bem-estar importa — mas não mudar o quanto amo me apresentar.”

Ariana Grande: Por que esse momento ainda repercute

Para os fãs da cantora, essa fala reacende o sentimento de admiração. Aquela apresentação, que já era lembrada pela estética, voz e postura de Ariana, ganha agora uma camada extra de significado: a força de se manter profissional em meio à adversidade.

Em um mundo onde turnês, premiações e expectativas são altas, o relato de Ariana serve como lembrete de que, por trás dos holofotes, há seres humanos lidando com limitações — e, ainda assim, entregando o melhor de si.

Com o filme Wicked: For Good a caminho e uma agenda de promoções intensas, Ariana Grande mostra que mesmo anos depois, aquele show de 2015 segue sendo símbolo de comprometimento com a arte, e com os fãs.