Madonna se encanta por novo álbum de Rosalía: “Uma visionária!”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Madonna parece ter encontrado um novo vício musical, e ele atende pelo nome de Rosalía. A Rainha do Pop usou suas redes sociais para declarar seu amor pelo novo álbum da cantora espanhola, “LUX”, que chega oficialmente nesta sexta-feira (7). A artista compartilhou nos Stories: “Obrigada, @Rosalia. Não consigo parar de ouvir! Você é uma verdadeira visionária!”

Aos 67 anos, Madonna continua acompanhando de perto as tendências musicais e reconhecendo talentos que reinventam o pop. E o entusiasmo não é à toa: Rosalía está prestes a lançar o projeto mais ousado da carreira, um álbum gravado em 13 idiomas diferentes, com colaborações de nomes como Björk e Yves Tumor.

Rosalía descreve “LUX” como uma celebração da linguagem universal da música. No primeiro single, “Berghain”, ela mistura inglês, espanhol e alemão em uma fusão de ritmos experimentais e vozes etéreas. A artista contou ao The New York Times que o processo de composição exigiu paciência e curiosidade.

“É muita tentativa de entender como outros idiomas funcionam… é muita intuição e tentativa de pensar: ‘Vou simplesmente escrever e ver como isso soará em outro idioma’”, explicou.

Para garantir autenticidade, Rosalía contou com tradutores, professores e até o auxílio do Google Tradutor. A proposta, segundo ela, é expandir a arte através da linguagem. “Adoro aprender com outros seres humanos. O mundo está tão conectado… por que não cantar em outras línguas e expandir minhas possibilidades como artista?”, refletiu.

Entre as 13 faixas do álbum, uma das mais aguardadas é a parceria com a islandesa Björk, ícone da música experimental. Rosalía revelou que o primeiro encontro entre as duas foi “amor à primeira vista artística”.

“Ela é a mulher e artista mais fascinante que já conheci. Foi uma admiração instantânea. Mantivemos contato, e quando comecei a trabalhar em LUX, senti que se eu realmente desse tudo de mim, talvez ela não pudesse dizer não.”

A colaboração, segundo fontes próximas à produção, é uma das mais intensas e experimentais do disco — e promete surpreender os fãs das duas artistas.

Madonna: A nova era de Rosalía

Depois do sucesso estrondoso de Motomami (2022) — que rendeu a Rosalía o Grammy de Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo —, a cantora entra em uma nova fase criativa. Em entrevista à revista Highsnobiety, ela contou que o processo de amadurecimento pessoal e artístico foi essencial para chegar a LUX.

“Eu mudei muito, mas ainda estou tentando entender as mesmas coisas. Tenho o mesmo amor pelo passado e a mesma curiosidade pelo futuro.”

Com a bênção de Madonna e uma proposta musical ousada, LUX promete consolidar Rosalía como uma das artistas mais inovadoras de sua geração — uma verdadeira visionária, como definiu a própria Rainha do Pop.