Selena Gomez celebra fase de equilíbrio e fala sobre saúde mental

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora e atriz Selena Gomez, 33, afirmou estar vivendo um dos períodos mais estáveis de sua vida emocional.

Durante entrevista à People, concedida no tapete vermelho do Rare Impact Fund Benefit, evento beneficente promovido por sua marca de cosméticos, a artista falou sobre a importância de acolher as próprias emoções — inclusive nos dias difíceis.

“Há momentos em que não dá para guardar tudo. É preciso colocar para fora e, depois, rir um pouco de si mesma”, comentou a estrela de Only Murders in the Building.

O evento, realizado no NYA Studios West, em Los Angeles, contou com a presença do marido da artista, o produtor Benny Blanco, 37, pouco mais de um mês após o casamento do casal, em Santa Bárbara, na Califórnia.

A iniciativa busca arrecadar US$ 100 milhões destinados a projetos de saúde mental voltados a jovens em todo o mundo.

Selena, que há anos fala abertamente sobre suas experiências com ansiedade, depressão e lúpus, destacou que não há um método único para manter o equilíbrio emocional.

“Não existe fórmula. Só sei o que funciona para mim: conversar com minha terapeuta, estar com amigos e me cercar de pessoas que realmente me ajudam quando as coisas ficam pesadas”, afirmou.

A noite beneficente teve apresentação do comediante Jimmy Kimmel e shows de The Marías e Laufey, reunindo nomes da música, da moda e do entretenimento.

Em seu discurso, Selena se emocionou ao comentar o impacto da Rare Beauty e do fundo criado pela marca.

“Estamos alcançando dois milhões de jovens por dia. É algo que me deixa empolgada, porque vemos, na prática, a diferença que isso faz na vida das pessoas. É realmente inspirador”, disse.

Criada em 2020, a Rare Beauty se tornou uma das marcas de cosméticos mais bem-sucedidas do mercado, com um propósito que vai além da estética: 1% das vendas é destinado ao Rare Impact Fund, que financia programas de apoio psicológico em diversos países.

Selena começou a carreira ainda na infância, no Disney Channel, com Os Feiticeiros de Waverly Place, e se consolidou como uma das artistas mais influentes de sua geração.

Nos últimos anos, passou a defender com mais força a importância do diálogo sobre saúde mental — tema central do documentário Selena Gomez: Minha Mente e Eu, lançado pela Apple TV+ em 2022.

Selena Gomez fala sobre casamento e vulnerabilidade

Recentemente, a cantora Selena Gomez foi uma das personalidades de destaque no evento Fortune Most Powerful Women Summit. Durante sua participação, a artista falou com sinceridade e emoção sobre o novo capítulo de sua vida: o recente casamento com o produtor Benny Blanco, celebrado em uma cerimônia discreta, reservada apenas a familiares e amigos muito próximos. O momento, segundo ela, foi marcado por sentimentos intensos e contraditórios, que misturam alegria, ansiedade e reflexão sobre o futuro.

Ao comentar sobre as emoções vividas no dia da cerimônia e os pensamentos que costuma ter em situações de felicidade extrema, Selena compartilhou uma confissão profundamente pessoal:

“Cada vez que algo maravilhoso acontece na minha vida, eu acabo esperando que algo ruim venha logo depois. Em vez de curtir o momento, fico ansiosa. Quando me casei, comecei a chorar pensando: ‘E se eu morrer amanhã?’.”

A relação entre Selena Gomez e Benny Blanco não surgiu de forma repentina. Os dois se conhecem há muitos anos, desde colaborações profissionais em que o produtor contribuiu para a criação de faixas da cantora, como em Same Old Love. A amizade, construída com o tempo e baseada em respeito mútuo, evoluiu para um relacionamento amoroso em 2023. O casal assumiu o namoro publicamente ainda naquele ano, e, em dezembro de 2024, Selena anunciou o noivado com o produtor, selando uma história que muitos fãs já acompanhavam com carinho.

Além de compartilhar detalhes sobre o casamento, Selena também abordou aspectos de sua vida pessoal e profissional. Dona de um patrimônio bilionário, resultado de uma trajetória sólida na música, no cinema e no setor de cosméticos, ela refletiu sobre o equilíbrio entre o sucesso e o bem-estar emocional. Durante a entrevista, falou sobre a importância de reconhecer os próprios limites e de se cercar de pessoas que a incentivem a crescer de forma saudável.

O tema da saúde mental também apareceu com força em sua fala, especialmente quando a artista mencionou a amizade com Taylor Swift. Selena descreveu a colega como uma presença constante e inspiradora, que lhe oferece conselhos valiosos e apoio genuíno em momentos de dúvida e vulnerabilidade. Segundo ela, as conversas com Taylor costumam trazer clareza e encorajamento, além de reforçar o valor de uma amizade construída na sinceridade e no respeito mútuo.