Katy Perry lança “Bandaids” e expõe feridas emocionais após fim com Orlando Bloom

Katy Perry está de volta — e mais intensa do que nunca. A cantora, de 41 anos, lançou nesta quinta-feira (6) o aguardado single “Bandaids”, acompanhado de um videoclipe que mergulha nas dores e contradições do fim de um relacionamento. O lançamento vem semanas após o término com o ator Orlando Bloom, de 48 anos, com quem viveu uma relação de quase dez anos e teve uma filha, Daisy, hoje com 5.

Embora não cite nomes, fãs não tiveram dificuldade em ligar os pontos. As referências à rotina familiar e à ausência emocional do parceiro são claras em versos como:

“Hand to God, I promise I tried / There’s no stone left unturned / It’s not what you did, it’s what you didn’t / You were there, but you weren’t.”

(“Juro por Deus, eu tentei / Não deixei pedra sobre pedra / Não foi o que você fez, foi o que você não fez / Você estava lá, mas não estava.”)

A música é uma ferida aberta — e Katy não tenta escondê-la. “Bandaids” fala sobre o esgotamento emocional de quem tenta sustentar algo que já ruiu. Em outro trecho, ela admite:

“Got so used to you letting me down / No use tryna send flowers now.”

(“Já me acostumei a você me decepcionando / Não adianta tentar mandar flores agora.”)

No videoclipe, o simbolismo é poderoso. A cantora aparece lavando louça, em uma possível alusão a uma declaração polêmica feita em 2024, quando brincou que “recompensava” Bloom por ajudar nas tarefas domésticas. A cena, porém, ganha novo sentido: ao tentar recuperar uma aliança caída na pia, Katy corta a mão, num retrato visual do quanto sangrou — literal e emocionalmente — para salvar o amor.

“Tried all the medications / Lowered my expectations / Made every justification / Bleeding out, bleeding out slow.”

(“Tentei todos os remédios / Reduzi minhas expectativas / Fiz todas as justificativas / Sangrando, sangrando lentamente.”)

Mas nem tudo é amargura. O desfecho traz um toque de maturidade e aceitação:

“If I had to do it all over again / I would still do it all over again / The love that we made was worth it in the end.”

(“Se eu tivesse que fazer tudo de novo / Eu ainda faria tudo de novo / O amor que tivemos valeu a pena no fim.”)

Katy Perry celebra 1 ano de lançamento de álbum com carta

Katy Perry comentou sobre seu último ano em uma carta aos fãs compartilhada no Instagram.

“Vocês, KCs, sabem que não sou muito de posts de aniversário”, afirmou “Eu costumo ser principalmente futurista, mas seria negligência da minha parte não reconhecer o incrível impacto que este último ano teve em mim.”

“Seja lá o que vier a seguir, estou deixando acontecer naturalmente. Sem forçar, sem controlar — apenas confiando nos anjos, nos fãs e na música para me guiar para onde eu deveria ir”, continuou.

Vale lembrar que em junho, Katy Perry e seu ex-noivo Orlando Bloom se separaram após nove anos juntos. O ex-casal tem uma filha, Daisy Dove, de 5 anos.

Segundo a People, a publicação de Katy Perry incluiu fotos e vídeos dos bastidores da produção do álbum e dos ensaios no palco para a turnê Lifetimes. A turnê é um resumo da discografia de Perry, incluindo sucessos como “Firework”, “The One That Got Away” e “California Gurls”.

Ela descreveu o álbum como um “eu te amo” para seus fãs. “Os discos são instantâneos de um artista tentando contar sua história, de onde está agora ou esteve, e espero que alguém se identifique em algumas das mensagens”, disse.

De acordo com a publicação, ela acrescentou que seus fãs se juntaram a ela na “montanha-russa” de sua carreira e no lançamento de seu álbum mais recente, e agradeceu a eles pela “comunidade que somos e que estamos crescendo para nos tornar”.

“A história é importante, aprendemos com a história, somos lembrados do que fazer e do que não fazer quando olhamos para trás. Celebramos as vitórias e refletimos sobre as derrotas. Tudo isso é valioso.”, continuou.

“Ao longo dos meus anos sob os holofotes, fui amada, testada e provada. Essa é a jornada. Sou abençoada por saber que sempre há dois lados da moeda, e aprendo que, mesmo quando saio cara, de alguma forma, apesar de tudo, continuo fazendo meus desejos.“, disse.

Vale destacar que Katy Perry encerrou a etapa sul-americana de sua a turnê e seguirá para a Europa.