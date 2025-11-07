Hilary Duff reflete sobre o passado em “Mature”

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Depois de dez anos longe dos estúdios, Hilary Duff está oficialmente de volta à música. A cantora e atriz lançou nesta quinta-feira (6) o single “Mature”, marcando sua primeira faixa original desde o álbum Breathe In. Breathe Out, de 2015. A canção foi coescrita e produzida por seu marido, Matthew Koma, com colaboração da compositora Madison Love.
Misturando pop e rock, o novo som traz uma Hilary mais introspectiva e confiante, revisitando antigas versões de si mesma. “‘Mature’ é uma conversa entre quem eu era e quem sou agora”, explicou a artista em comunicado. “É sobre olhar para trás com carinho, rir um pouco do que passou e se sentir grata por ter chegado até aqui.”
O videoclipe, lançado junto com a música, traduz exatamente essa dualidade: duas Hilarys dividem o palco de um teatro vazio — uma no centro das luzes, com vestido brilhante e casaco de pele; a outra, de couro, observando da plateia. A cena simboliza o diálogo entre o passado e o presente, num encontro cheio de melancolia e autocompreensão.
Em entrevista ao podcast Therapuss, com Jake Shane, a estrela de How I Met Your Father contou que o clipe é sobre “se encontrar onde você está” e revelou um detalhe que os fãs de longa data vão reconhecer: as borboletas, símbolo recorrente desde seu álbum de estreia, Metamorphosis (2003). “Elas sempre representaram transformação. Incluí-las de novo foi uma forma de celebrar esse novo ciclo”, comentou.
Hilary também usou as redes sociais para compartilhar o lançamento. “Guardei esse segredo por tempo demais”, escreveu no Instagram. “Meu novo single, ‘Mature’, já está disponível. ”
O retorno musical de Duff não vem sozinho. Em setembro, ela anunciou um contrato com a Atlantic Records e a produção de uma série documental intitulada Because That’s What Dreams Are Made Of, dirigida por Sam Wrench — responsável por trabalhos com Billie Eilish e Lizzo. O projeto promete mostrar os bastidores do comeback da artista, incluindo o equilíbrio entre maternidade, carreira e ensaios para voltar aos palcos após mais de uma década.
“Sinto que agora posso agradecer à minha versão mais jovem por tudo o que ela enfrentou para que eu chegasse até aqui”, disse Duff. “Esse é o tipo de presente que só o tempo e a maturidade permitem.”
Hilary Duff revela para quem irá dedicar próximas músicas
Hilary Duff comentou em entrevista sobre seu retorno à música e para quem dedicará suas novas faixas.
Segundo a Billboard, em uma entrevista à Variety, Hilary Duff falou sobre o anúncio de sua assinatura com a Atlantic Records em setembro. Durante a conversa, a estrela de Lizzie McGuire foi questionada sobre a empolgação de seus fãs gays com o lançamento, e deu uma resposta simples e clara: “É tudo para eles. É só para impressioná-los.”
Vale destacar que Hilary Duff sempre foi uma defensora declarada da comunidade LGBTQ+. Em uma entrevista de 2022 para seu papel principal na sitcom da Hulu, How I Met Your Father, ela disse que sentia que “devia tudo à comunidade”, porque “essa comunidade em particular é muito ativa e apoia minha carreira”.
Vale lembrar que Hilary Duff também compartilhou que sua nova música pode chegar ainda mais cedo do que os fãs imaginam. “Vamos ter novidades muito em breve. Tenho trabalhado bastante no estúdio com meu marido e algumas outras pessoas incrivelmente talentosas”, disse ela. “Meus fãs vão ouvir algo em breve, num piscar de olhos.”
