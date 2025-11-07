Música rejeitada por Anitta vira hit e disputa o Grammy 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nem sempre um “não” é o fim da linha — e a trajetória da música “Gabriela” prova isso. A faixa, que foi rejeitada por Anitta, Rita Ora e até pelo grupo britânico Little Mix, agora brilha sob os holofotes como uma das indicadas ao Grammy 2026, na categoria de Melhor Performance Pop de Dupla/Grupo. O sucesso veio nas vozes do KATSEYE, girlband revelação gerenciada pela HYBE (a mesma empresa por trás do BTS).
A história de “Gabriela” começa em 2018, quando foi composta por um trio poderoso: Charli XCX, Ali Tamposi e Sara Schell, nomes por trás de vários hits do pop contemporâneo. Desde então, a faixa circulou por diversos bastidores, sendo gravada — mas nunca lançada — por grandes artistas. Anitta chegou a registrar a canção como uma das possíveis faixas de um álbum em espanhol, projeto que acabou engavetado.
Por ironia do destino, o que parecia um descarte se transformou em uma das maiores reviravoltas da música recente. Quando o KATSEYE foi formado em 2024, a faixa chegou até o grupo durante a produção do segundo EP. Sob a produção de Andrew Watt, vencedor de três Grammys, “Gabriela” ganhou uma roupagem moderna, com versos bilíngues em inglês e espanhol e uma batida pop dançante que conquistou o público global.
O lançamento foi estrategicamente planejado: além de um clipe cinematográfico estrelado pela atriz Jessica Alba, o grupo apostou em coreografias virais no TikTok e performances energéticas em programas como o VMA 2025. O resultado? Um hit instantâneo. “Gabriela” entrou no Top 40 da Billboard Hot 100 e ultrapassou 300 milhões de streams no Spotify, um feito impressionante para uma faixa que quase ficou esquecida.
Fãs de Anitta reagem: “Ela tinha uma joia nas mãos!”
Assim que as indicações ao Grammy foram anunciadas, as redes sociais explodiram em comentários — especialmente dos fãs brasileiros. Muitos lembraram que Anitta já havia gravado “Gabriela”, lamentando que a faixa não tenha visto a luz do dia com sua voz. “Anitta tinha uma joia nas mãos e deixou escapar”, escreveu um fã no X (antigo Twitter).
Já entre os admiradores do KATSEYE, o sentimento é de orgulho. “Elas transformaram uma música esquecida em um fenômeno mundial”, comentou outro usuário. A banda, por sua vez, celebrou a indicação com uma mensagem emocionada: “Essa canção nos escolheu. Estamos honradas por representar tantas histórias por trás dela.”
De rejeitada a indicada ao Grammy, “Gabriela” é a prova viva de que, na indústria da música, o destino de um hit pode mudar completamente de mãos, mas nunca perde o brilho.