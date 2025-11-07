SZA quebra o silêncio sobre suposta treta com Nicki Minaj

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora SZA abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo Nicki Minaj, que recentemente gerou alvoroço nas redes sociais. Em entrevista à edição de dezembro de 2025 da revista GQ, a artista norte-americana confessou que ficou surpresa com as declarações feitas pela rapper de “Super Bass” e classificou o episódio como “um pouco estranho”.

A situação começou em julho, quando Nicki Minaj fez um comentário público no X (antigo Twitter), acusando Terrence “Punch” Henderson, empresário de SZA e cofundador da Top Dawg Entertainment, de “praticar bullying” contra ela. O episódio rapidamente se espalhou entre os fãs das duas artistas, gerando uma série de teorias e discussões sobre uma possível rivalidade entre elas.

No entanto, SZA deixou claro que não existe nenhuma relação pessoal ou profissional entre as duas. “Eu não a conheço”, afirmou de maneira direta. “Não temos nenhuma ligação, nenhuma história pregressa. Não havia nenhuma narrativa que conectasse nossas vidas.”

A cantora de “Saturn” explicou que chegou a interagir brevemente com Nicki antes de decidir se afastar da plataforma, após o tom das mensagens se tornar ofensivo. “Foi um pouco estranho. Fiquei pensando: ‘Por quê?’”, contou. “Mas ao mesmo tempo, tentei não me envolver. Não é o tipo de energia que quero atrair.”

Maturidade e desapego: SZA fala sobre rivalidades e redes sociais

Durante a conversa, SZA demonstrou um olhar maduro sobre o universo das celebridades e as tensões que nascem online. Para ela, a internet tem o poder de distorcer situações e criar conflitos onde eles não existem. “Nem me cabe corrigir uma narrativa com a qual não tenho nada a ver”, declarou. “As pessoas às vezes querem ver drama, mesmo quando não há nenhum.”

A artista também comentou sobre ter sido mencionada em meio à famosa disputa entre Kendrick Lamar e Drake, dois nomes que marcaram um dos embates mais comentados do rap nos últimos anos. Segundo ela, nunca houve motivo para se envolver: “Era algo entre dois homens adultos. Por que eu me intrometeria? Eu simplesmente fiquei de fora, como a maioria das pessoas sensatas faria.”

Com um tom sereno e reflexivo, SZA reforçou que prefere concentrar sua energia na música e na conexão com o público. “O que importa, no fim das contas, é o que eu crio. O resto é só ruído”, disse.

Enquanto os representantes de Nicki Minaj ainda não se pronunciaram sobre o assunto, os fãs de SZA celebraram nas redes a postura da cantora, que demonstrou empatia e equilíbrio em meio à polêmica. Em um cenário em que brigas e rivalidades femininas são frequentemente exploradas, SZA mostra que a verdadeira força pode estar no silêncio — e na escolha de não alimentar o caos.