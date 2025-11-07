David Guetta vai agitar o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O icônico DJ e produtor francês David Guetta foi confirmado como a grande atração musical do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2026, que acontece no dia 2 de julho, em Silverstone. A performance fará parte da nova turnê mundial do artista, intitulada “MONOLITH”, e promete ser um dos momentos mais memoráveis do calendário musical e esportivo do próximo ano.

O anúncio causou euforia entre os fãs, já que essa será a única apresentação de Guetta no Reino Unido em 2026. O evento, que no ano anterior reuniu um público recorde de meio milhão de pessoas, deverá superar expectativas ao unir a emoção das corridas de Fórmula 1 com um espetáculo de música eletrônica em grande escala.

Guetta não escondeu o entusiasmo: “Já fiz shows incríveis ao redor do mundo, mas me apresentar em Silverstone durante o Grande Prêmio será algo realmente especial. Sempre fui fascinado pela Fórmula 1 — a energia, a velocidade, a paixão. Mal posso esperar para levar toda a minha vibração para o palco principal”, declarou o artista em nota oficial.

David Guetta: Turnê “MONOLITH”: o maior show da carreira de Guetta

A apresentação em Silverstone fará parte da turnê “MONOLITH”, descrita como a produção mais ambiciosa da trajetória de David Guetta. O conceito do show combina tecnologia futurista, visuais cinematográficos e uma cenografia monumental em formato de monólito, prometendo uma experiência sensorial completa.

O repertório incluirá os maiores hits da carreira do DJ — de “Titanium” e “When Love Takes Over” até os recentes sucessos como “I’m Good (Blue)” e “Baby Don’t Hurt Me”. Além da grandiosidade sonora, o espetáculo promete efeitos visuais de última geração, com projeções imersivas, luzes sincronizadas e uma estrutura que lembra os grandes festivais internacionais.

Para os fãs de automobilismo, o show também carrega um simbolismo especial: ele reacende a relação de Guetta com a Fórmula 1. Em 2014, o DJ lançou o clipe de “Dangerous”, inspirado no universo das pistas, e que contou com a participação do piloto Romain Grosjean. Agora, mais de uma década depois, o artista retorna a esse cenário — desta vez, ao vivo diante de milhares de pessoas.

A organização do GP da Grã-Bretanha 2026 aposta em um formato que mistura alta velocidade e entretenimento premium. Durante os quatro dias de evento, o público poderá assistir às corridas, experiências imersivas e uma série de apresentações musicais.

Com o nome de David Guetta liderando o line-up, o evento o coloca ao lado de artistas que já brilharam em Silverstone, como Stormzy, Sam Fender, Becky Hill, RAYE e Fatboy Slim. A expectativa é que novos nomes sejam anunciados nos próximos meses, consolidando o Grande Prêmio como um dos maiores eventos híbridos de esporte e música do planeta.

Para Guetta, a performance será um marco — tanto na sua carreira quanto na história do circuito britânico. “A Fórmula 1 é emoção pura. E é exatamente isso que quero transmitir com minha música: intensidade, paixão e celebração”, finalizou o DJ.