Jay-Z vence processo de paternidade após anos de disputa judicial

Após quase duas décadas de idas e vindas nos tribunais, o caso de paternidade envolvendo Jay-Z chegou oficialmente ao fim. A Justiça da Califórnia determinou o arquivamento definitivo do processo movido por Rymir Satterthwaite, um homem que afirmava ser filho biológico do rapper com Wanda Satterthwaite, falecida em 2019.

O juiz responsável pela decisão decretou o encerramento do processo “com prejuízo”, o que significa que não há mais possibilidade de reabertura ou nova ação sobre o mesmo caso. Em termos jurídicos, essa é uma vitória completa para Jay-Z, que sempre negou as acusações de paternidade.

Segundo documentos oficiais, o tribunal considerou que a petição apresentada pela equipe de Satterthwaite não tinha base legal suficiente para seguir adiante. “O Tribunal leu e analisou a petição e concluiu que ela é adequada para decisão sem sustentação oral”, determinou o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

A história começou ainda nos anos 1990, quando Wanda Satterthwaite, mãe de Rymir, afirmou ter tido um breve relacionamento com Jay-Z, antes do artista alcançar fama mundial. Seu filho, nascido em julho de 1993, teria sido fruto desse encontro. Desde então, a família tentou reconhecimento judicial da paternidade em diferentes estados, incluindo Nova Jersey e Pensilvânia, sem sucesso.

Nos autos do processo, Lillie Coley, madrinha e tutora legal de Rymir, alegou que a mãe biológica do rapaz passou boa parte da vida tentando provar a ligação com o rapper. “Ela lutou por quase 20 anos para que a verdade viesse à tona”, declarou Coley.

Apesar das insistências, nenhum tribunal aceitou as evidências apresentadas. Em 2010, um teste de DNA excluiu o então namorado de Wanda, Robert Graves, como possível pai de Rymir, o que reforçou as suspeitas da família contra Jay-Z. Mesmo assim, nunca houve um teste genético oficial envolvendo o artista.

Em uma entrevista ao Daily Mail em dezembro do ano passado, Rymir expressou frustração, dizendo que buscava “apenas a verdade”, e não qualquer compensação financeira. “Eu realmente quero resolver isso e encerrar esse assunto. Não quero dinheiro nenhum. Só quero a verdade”, declarou o homem, que hoje tem cerca de 30 anos.

Jay-Z mantém silêncio, mas sai vitorioso

Durante todos esses anos, o marido de Beyoncé manteve discrição sobre o caso, evitando declarações públicas. No entanto, sua equipe jurídica foi firme ao classificar as acusações como parte de “uma campanha de assédio que já dura décadas”.

Com o arquivamento do processo, o tribunal encerra oficialmente uma das disputas mais antigas envolvendo o nome de Shawn Carter, verdadeiro nome do rapper.

A decisão representa o fim de um capítulo controverso na trajetória do artista, que segue consolidado como um dos nomes mais influentes da música e dos negócios nos Estados Unidos.

Jay-Z, que é pai de três filhos com Beyoncé — Blue Ivy, Rumi e Sir Carter —, raramente fala sobre assuntos pessoais. Agora, com a questão finalmente resolvida nos tribunais, o rapper pode continuar sua carreira e vida familiar sem a sombra de uma batalha judicial que durou quase 20 anos.