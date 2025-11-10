Katy Perry expõe o fim com Orlando Bloom em “Bandaids”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Katy Perry está curando o coração partido à sua maneira — e com uma trilha sonora poderosa. A cantora de 41 anos lançou nesta quinta-feira (6) o clipe de “Bandaids”, seu novo single, que chega pouco depois do fim de seu relacionamento de nove anos com o ator Orlando Bloom. A faixa, carregada de simbolismos, parece traduzir em versos e imagens o processo de superação da artista.

No vídeo, Perry aparece sozinha em uma cozinha, onde deixa cair seu anel — um gesto aparentemente simples que dá início a uma sequência intensa e cinematográfica. A cantora atravessa situações de perigo dignas de um filme da série Premonição, escapando da morte várias vezes até que, no final, é surpreendida por uma explosão provocada por um vazamento de gás.

O enredo se alinha às letras confessionais. “Juro por Deus que tentei / Não deixei pedra sobre pedra / Não é o que você fez / É o que você não fez”, canta Perry logo no início. O refrão, por sua vez, resume o sentimento de desilusão: “Curativos em um coração partido”.

Em outra passagem, a artista reflete sobre o que viveu com Bloom — sem amargura, mas com maturidade. “Se eu tivesse que fazer tudo de novo / Eu faria tudo de novo / O amor que construímos valeu a pena no final.” Nesse trecho, o videoclipe destaca uma margarida — uma provável referência à filha do casal, Daisy Dove, de 5 anos.

“Bandaids” é o primeiro lançamento de Perry desde o álbum 143, divulgado em setembro de 2024, e reforça a nova fase pessoal e artística da cantora.

O término com Bloom foi confirmado em junho pela revista People, que publicou um comunicado conjunto dos representantes dos dois. “Orlando e Katy têm direcionado seu relacionamento nos últimos meses para a criação conjunta da filha. Eles continuarão sendo vistos juntos como uma família, pois a prioridade que compartilham é — e sempre será — criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, dizia o texto.

Apesar da separação, Bloom declarou recentemente que “só tem amor por Katy” e que os dois “estarão conectados para sempre”.

Katy Perry celebra 1 ano de lançamento de álbum com carta

Katy Perry comentou sobre seu último ano em uma carta aos fãs compartilhada no Instagram.

“Vocês, KCs, sabem que não sou muito de posts de aniversário”, afirmou “Eu costumo ser principalmente futurista, mas seria negligência da minha parte não reconhecer o incrível impacto que este último ano teve em mim.”

“Seja lá o que vier a seguir, estou deixando acontecer naturalmente. Sem forçar, sem controlar — apenas confiando nos anjos, nos fãs e na música para me guiar para onde eu deveria ir”, continuou.

Vale lembrar que em junho, Katy Perry e seu ex-noivo Orlando Bloom se separaram após nove anos juntos. O ex-casal tem uma filha, Daisy Dove, de 5 anos.

Segundo a People, a publicação de Katy Perry incluiu fotos e vídeos dos bastidores da produção do álbum e dos ensaios no palco para a turnê Lifetimes. A turnê é um resumo da discografia de Perry, incluindo sucessos como “Firework”, “The One That Got Away” e “California Gurls”.

Ela descreveu o álbum como um “eu te amo” para seus fãs. “Os discos são instantâneos de um artista tentando contar sua história, de onde está agora ou esteve, e espero que alguém se identifique em algumas das mensagens”, disse.

De acordo com a publicação, ela acrescentou que seus fãs se juntaram a ela na “montanha-russa” de sua carreira e no lançamento de seu álbum mais recente, e agradeceu a eles pela “comunidade que somos e que estamos crescendo para nos tornar”.

“A história é importante, aprendemos com a história, somos lembrados do que fazer e do que não fazer quando olhamos para trás. Celebramos as vitórias e refletimos sobre as derrotas. Tudo isso é valioso.”, continuou.

“Ao longo dos meus anos sob os holofotes, fui amada, testada e provada. Essa é a jornada. Sou abençoada por saber que sempre há dois lados da moeda, e aprendo que, mesmo quando saio cara, de alguma forma, apesar de tudo, continuo fazendo meus desejos.“, disse.

Vale destacar que Katy Perry encerrou a etapa sul-americana de sua a turnê e seguirá para a Europa.