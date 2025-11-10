SZA quebra o silêncio sobre brigas com Nicki Minaj

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de um ano consagrador, marcado por uma turnê mundial esgotada, estreia no cinema e um hit que dominou a Billboard Hot 100 por 13 semanas, SZA já mira o futuro — mas sem ignorar as turbulências que marcaram os bastidores de 2025. Em entrevista recente à GQ, a cantora refletiu sobre as polêmicas envolvendo Nicki Minaj, Drake e Kendrick Lamar, além de abrir o jogo sobre a nova fase criativa que vem construindo.

A artista, que completa 36 anos em novembro, contou que o sucessor de SOS ainda está em estágio inicial, mas promete ser o trabalho mais pessoal de sua trajetória. “Quero criar a versão mais verdadeira de mim mesma que eu conseguir encontrar”, disse. SZA revelou que tem explorado métodos pouco convencionais de composição — como escrever músicas a partir de palavras sorteadas de um chapéu — e que já tem algumas faixas prontas, entre elas “Passenger Princess”, “Burgers” e “Yearner”. Colaborações com Steve Lacy também estão a caminho.

Mas o processo criativo não foi o único assunto que colocou o nome de SZA em evidência. Em meio à turnê Grand National, feita ao lado de Kendrick Lamar, a artista acabou envolvida — ainda que indiretamente — nas trocas de farpas entre Drake e Kendrick. Questionada sobre o embate, SZA foi direta:

“Era algo entre dois homens adultos. Por que eu me intrometeria em algo assim?”

Mesmo diante da tensão, ela manteve no setlist da turnê a música “Rich Baby Daddy”, colaboração com Drake. “Por que eu não faria isso? Eu adoro essa música”, afirmou, rindo da polêmica.

Já o episódio com Nicki Minaj veio de forma inesperada. A rapper mencionou o nome de SZA em uma série de postagens e transmissões ao vivo, questionando sua relevância e minimizando colaborações passadas. A resposta de SZA foi discreta — mas certeira: ela publicou uma captura de tela mostrando Minaj tentando contato para uma possível parceria.

“Eu não a conheço. Não há nenhuma história entre nós. Foi meio confuso. Eu só pensei: ‘Por quê?’. Mas também… ‘Acho que sim’.”

Longe das polêmicas, SZA parece mais centrada do que nunca. Entre estúdios, viagens e novas parcerias, a cantora diz estar vivendo um período de amadurecimento — artístico e pessoal.

“Sou adulta de verdade agora, tentando otimizar minha saúde, fazer o melhor álbum da minha vida e construir uma vida sólida. Não é ‘estou prestes a desabar’. É tipo: ‘É hora de construir uma vida’.”

Doja Cat fala sobre colaboração com SZA em Vie

A rapper Doja Cat foi a convidada especial do programa IRL Podcast, apresentado por Angie Martinez. Durante a entrevista, a artista falou sobre o processo de criação de seu mais recente álbum, Vie, e revelou detalhes sobre sua mais nova colaboração com a cantora e amiga SZA.

Ao comentar sobre a experiência de dividir novamente uma faixa com SZA, Doja explicou que a participação da colega trouxe frescor ao projeto e a sonoridade se completou de maneira única. Segundo ela, como a voz de SZA se mistura à sua música cria um resultado inspirador e surpreendente.

“Ela criou algo novo, e é inspirador para mim ouvi-la na minha música, do jeito que a voz dela se entrelaça com a seleção que fiz para as batidas e com como a produção se encaixa.”

Doja Cat também aproveitou para destacar que essa sintonia não é um acontecimento isolado. Para ela, SZA sempre contribuiu de forma marcante para os projetos em que estiveram juntas, acrescentando não apenas qualidade técnica, mas também uma energia diferente, capaz de transformar o resultado em algo maior do que o planejado.

“Ela sempre se encaixou perfeitamente e também deu ao meu trabalho uma nova forma de vida, ou como um brilho diferente que eu não via antes. Quando penso nisso, ouço em minha cabeça, e isso é muito poderoso para mim. Sou grata pelo que ela trouxe aos meus projetos no passado e agora.”

A relação artística entre Doja Cat e SZA já rendeu grandes sucessos. Juntas, conquistaram o mundo com o hit “Kiss Me More”, que acumula mais de 2,2 bilhões de reproduções no Spotify. Recentemente, voltaram a unir forças em “Take Me Dancing”, faixa que ultrapassou 2,9 milhões de streams desde o lançamento de Vie em 26 de setembro. Além disso, em 2022, Doja Cat também participou do remix de “Kill Bill”, de SZA, consolidando a terceira colaboração de destaque entre as duas artistas.