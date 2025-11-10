Britney Spears retorna ao Instagram e desabafa: “Tento viver dentro das minhas possibilidades”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Britney Spears está de volta ao Instagram, e, como sempre, com uma mensagem cheia de significado. Após cerca de uma semana longe da plataforma, a cantora reativou sua conta e surpreendeu os fãs com uma publicação que mistura espiritualidade, autoconhecimento e uma dose de mistério, marca registrada de seus posts mais recentes.

Em uma foto usando lingerie clara, Britney escreveu:

“Aconteceu tanta coisa este ano, é uma loucura… Tento viver dentro das minhas possibilidades e o livro ‘Draw the Circle’ oferece uma perspectiva incrível. Pegue sua sapatilha de balé, faça um círculo e assuma seus limites. É incrivelmente rigoroso e quase uma forma de oração, mas com tantas possibilidades infinitas na vida, é importante ser você mesma e manter as coisas simples.”

Os comentários da postagem foram desativados, o que não impediu seus fãs de repercutirem a volta nas redes, principalmente no X (antigo Twitter). Muitos seguidores destacaram o tom mais calmo da mensagem, após um período de posts enigmáticos e desabafos públicos.

O livro mencionado por Britney, “Draw the Circle”, é do autor Mark Batterson e propõe um desafio espiritual de 40 dias de oração focada e intencional. A ideia central é “traçar um círculo” em torno dos desejos e orações, como um símbolo de fé e persistência.

Para muitos fãs, a menção ao livro foi interpretada como um sinal de que Britney busca equilíbrio espiritual e uma nova forma de lidar com os altos e baixos da vida. Desde o fim de sua tutela em 2021, a artista vem se redescobrindo — e, apesar das polêmicas, tem deixado claro o desejo de viver no seu próprio ritmo.

Nos últimos meses, Britney também lançou sua autobiografia “The Woman in Me”, onde fala abertamente sobre traumas, a relação com a família e o impacto da fama precoce. A cantora, de 43 anos, vem equilibrando momentos de reclusão com breves aparições online, sempre gerando intensa curiosidade pública.

Britney: Revelações do ex-marido voltam aos holofotes

O retorno ao Instagram acontece logo após a divulgação de trechos do livro de memórias de seu ex-marido, Kevin Federline. Na obra, ele faz alegações delicadas sobre o casamento com Britney, mencionando episódios de ciúme e comportamento instável.

Segundo Federline, esses momentos contribuíram para o fim do relacionamento em 2007. Britney, por sua vez, não comentou publicamente as novas declarações, mas seus fãs acreditam que suas mensagens recentes são respostas indiretas, sempre com um tom de superação e espiritualidade.

Entre pausas e retornos, Britney Spears continua mostrando que, mesmo longe dos palcos, sua história ainda movimenta o mundo pop. Seu novo post é mais do que uma volta às redes: é um lembrete de que a artista ainda está em busca de paz, liberdade e da própria verdade.