Rosalia e nova faixa “La Perla” soa como recado direto a Rauw Alejandro

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rosalía voltou a transformar dor em arte. A cantora espanhola lançou nesta sexta (8) seu aguardado álbum LUX, e, entre as faixas, uma se destaca por seu tom afiado e pessoal: “La Perla”, apontada por fãs e críticos como uma resposta direta ao ex-noivo Rauw Alejandro.

Depois do término conturbado em 2023, cercado por rumores de traição, Rosalía chegou a afirmar publicamente que havia “perdido a fé na masculinidade”. Agora, essa desilusão parece ganhar forma definitiva na música. “A lealdade e a fidelidade é um idioma que nunca entenderá”, canta ela em um dos versos mais duros da faixa — um ataque que, para muitos, tem endereço certo.

Em “La Perla”, Rosalía não economiza nas metáforas nem na ironia. A canção abre com o verso “Hola, ladrón de paz” e segue descrevendo um homem encantador, mas egocêntrico, “um terrorista emocional, o maior desastre mundial”. No refrão, ela o chama de “uma pérola — uma de muito cuidado”, transformando o símbolo de algo raro e precioso em um alerta.

O novo álbum chega após o single “Berghain”, que já indicava uma fase mais sombria e eletrônica da artista. LUX recebeu elogios imediatos da crítica — a Rolling Stone classificou o projeto com cinco estrelas e destacou o amadurecimento da cantora ao explorar temas como vulnerabilidade, fé e desapego.

Rosalía e Rauw Alejandro formaram um dos casais mais comentados da música latina entre 2021 e 2023. Os dois chegaram a lançar juntos o EP RR, pouco antes da separação. Em “La Perla”, no entanto, a artista parece virar a página com força — e sem filtros.

Rosalía fala sobre sua vivência nos bastidores de “Euphoria”

A cantora Rosalía foi anunciada como o novo rosto da capa da revista Billboard em sua edição de novembro. A artista catalã, que atualmente divulga seu mais recente lançamento, o álbum “LUX”, comentou em entrevista para o veículo, sobre aspectos de sua carreira, vida pessoal e novas experiências recentes. Entre os assuntos discutidos, destacou-se seu envolvimento nas gravações da terceira temporada de “Euphoria”, série da HBO em que interpretará uma nova personagem.

Rosalía foi confirmada como uma das estrelas da última temporada da produção no início deste ano. Sua escalação marca um passo importante em sua trajetória, pois, representa sua estreia oficial como atriz. A cantora se junta a um elenco de peso que inclui nomes como Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi e Colman Domingo.

Ao falar sobre sua experiência nos bastidores, Rosalía detalhou como foi se relacionar com os colegas já consolidados do elenco. Para exemplificar, ela descreveu seu primeiro encontro com Zendaya, protagonista da série. Ela revelou que nutria grande admiração pelo trabalho da atriz e que tentou ser respeitosa com seu espaço durante as filmagens:

“Eu a admiro muito. Eu realmente não queria distraí-la de nenhuma forma, então evitei falar demais com ela porque não queria incomodá-la. Quando ela parecia mais aberta e relaxada, era quando conversávamos, e então ela me contou que conhecia minha música, o que me deixou muito feliz. Fiquei muito, muito feliz. Significou muito, porque eu realmente gosto do que ela faz.”

Além de Zendaya, Rosalía também mencionou sua relação com Alexa Demie, intérprete da personagem Maddy Perez. O nome da atriz surgiu quando Rosalía foi questionada sobre quem mais a ajudou durante o processo de gravação e adaptação ao universo da atuação. A cantora destacou a amizade e o apoio que recebeu da colega nos bastidores.

“Eu diria a Alexa, que é uma amiga muito próxima e foi muito prestativa. A forma como ela lida com isso é tão natural, e isso é algo muito bonito de se ver e realmente inspirador.”

Embora esta seja sua primeira participação como personagem na série, não é a primeira vez que os caminhos de Rosalía e Euphoria se cruzam. Em 21 de janeiro de 2021, a artista lançou uma colaboração com Billie Eilish intitulada “Lo Vas a Olvidar”, faixa que integrou a trilha sonora de um episódio especial centrado na personagem Jules, interpretada por Hunter Schafer. A música, produzida especialmente para o projeto, alcançou grande sucesso e atualmente acumula mais de 173 milhões de reproduções no Spotify.