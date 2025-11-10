Anitta fica fora do Grammy 2026, mas fãs ainda esperam aparição surpresa

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Anitta pode até ter ficado de fora da lista de indicados ao Grammy Awards 2026, mas o nome da cantora continua circulando forte nos bastidores da música internacional. Desde que as nomeações foram reveladas, fãs da brasileira começaram a especular se ela ainda poderia dar as caras na cerimônia marcada para 1º de fevereiro, em Los Angeles — e há motivos para acreditar que sim.

O motivo? Uma brecha estratégica na agenda da turnê “Ensaios da Anitta”, que acontece entre 10 de janeiro e 8 de fevereiro, levantou suspeitas. A artista, que costuma se apresentar apenas aos fins de semana, não tem compromissos marcados nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, justamente o período do evento da Academia de Gravação.

Nas redes sociais, fãs apontam que a ausência de shows nessas datas pode não ser coincidência. Para muitos, Anitta pode estar guardando uma aparição surpresa, seja no tapete vermelho ou como convidada especial em alguma performance. Outros acreditam que o espaço livre pode ser apenas uma janela para descanso entre as viagens do tour pré-carnavalesco.

Durante meses, o fandom de Anitta se mostrou confiante de que a cantora seria indicada ao Grammy com a faixa “São Paulo”, sua colaboração com The Weeknd, que ultrapassa 500 milhões de reproduções no Spotify. A canção integra o álbum “Hurry Up Tomorrow” (2025), do astro canadense, e foi amplamente elogiada pela crítica por unir o pop internacional com o ritmo brasileiro.

A ausência da faixa entre os indicados, no entanto, surpreendeu até mesmo especialistas da indústria. O próprio The Weeknd, que havia retomado a relação com a Academia após anos de boicote, também ficou fora das categorias principais — um cenário inesperado para dois dos maiores nomes do pop global.

Fontes próximas à gravadora de Anitta afirmam que o álbum “Ensaios da Anitta” (2024) chegou a ser submetido em algumas categorias, mas não houve confirmação oficial da artista. Ainda assim, sua equipe mantém forte presença nos bastidores internacionais, especialmente após o sucesso de “Funk Generation” (2024), indicado ao Grammy Latino no último ano.

Anitta: Estratégia de foco no Brasil, mas olho no mundo

Mesmo sem uma indicação neste ciclo, Anitta segue em uma fase de reposicionamento de carreira. Após anos de investimento pesado no mercado global, a cantora anunciou que pretende focar mais no público brasileiro nos próximos lançamentos — embora mantenha colaborações internacionais de peso em negociação.

A turnê “Ensaios da Anitta” deve percorrer o país em janeiro e fevereiro, levando a energia carnavalesca da artista a diversas capitais. Mas, se depender de sua história, um convite de última hora para o Grammy não seria nenhuma surpresa.

Afinal, Anitta nunca deixou de usar os grandes palcos — do Coachella ao Met Gala — como vitrines estratégicas para reafirmar seu nome no cenário internacional. Mesmo sem gramofone em mãos, a cantora segue provando que sabe transformar cada ausência em mais um momento de destaque.