Cardi B desabafa sobre fama e polêmicas: “Ser o centro do caos me cansa”

Ser uma das artistas mais faladas da atualidade tem seu preço, e Cardi B parece sentir o peso disso. Conhecida por seu talento explosivo e também pelas inúmeras polêmicas que cercam seu nome, a rapper abriu o coração em uma entrevista recente à revista Paper, onde confessou estar “exausta” de ser constantemente associada a brigas e controvérsias.

Desde que estourou com o hit “Bodak Yellow”, Cardi B conquistou o topo das paradas e uma base de fãs leais, mas também se viu em meio a conflitos públicos com nomes de peso, como Nicki Minaj e Azealia Banks, além de episódios envolvendo seu ex-marido, Offset. Agora, aos 33 anos, a artista reconhece que a fama e a exposição têm um impacto profundo.

“Estou extremamente cansada e isso me esgota”, desabafou. “Já esperava que houvesse drama. Porque, se eu ataco alguém, sei que o drama vai vir delas. Não posso fingir surpresa.”

Cardi disse ainda que entende o papel que desempenha nessas situações, mas o que mais a incomoda é quando o caos surge sem motivo.

“Quando as pessoas te provocam e você nem fala delas, isso me enlouquece. É como se eu fosse a fonte do drama mesmo quando fico quieta.”

A rapper não foge de sua própria imagem pública — ela a entende, questiona e, às vezes, até brinca com isso. Seu novo álbum, “Am I The Drama?”, traz o questionamento no título e, segundo a própria Cardi, é uma forma de encarar a fama de frente.

“Por mais que eu tente evitar, o drama sempre me encontra. Mesmo nas situações mais pequenas, acaba virando um escândalo”, afirmou.

Para Cardi, o problema está além das redes sociais: é sobre a expectativa que o público tem dela. Desde sua ascensão meteórica, a rapper sempre foi vista como alguém sem filtros — uma artista que fala o que pensa, doa a quem doer. Isso, por um lado, conquistou milhões de fãs; por outro, a colocou constantemente no centro das atenções por motivos nem sempre musicais.

A relação conturbada com Nicki Minaj é um exemplo clássico. As duas trocaram farpas no X (antigo Twitter), com direito a insultos pessoais e até menções aos filhos. A discussão viralizou, reacendendo debates sobre rivalidade feminina no rap e o peso da visibilidade.

Entre vulnerabilidade e poder: o paradoxo Cardi B

Apesar da fama de “barraqueira”, Cardi B sempre demonstrou ser uma mulher consciente de sua influência e do impacto da fama. O que muitos veem como polêmica, ela enxerga como consequência da autenticidade que se recusa a perder — um traço raro no cenário pop atual.

“Sou humana. Tenho sentimentos, fico irritada, fico triste. Mas ainda amo o que faço”, disse a rapper.

O novo álbum promete ser uma catarse emocional e criativa, unindo sua força com uma dose de reflexão. Cardi B continua sendo o furacão que move o rap feminino — entre amores, brigas e rimas afiadas, ela prova que, mesmo cansada, segue no comando do próprio caos.