Taylor Swift fora do Grammy 2026: entenda o verdadeiro motivo da ausência

Taylor Swift não aparece entre os indicados ao Grammy 2026 — e, ao contrário do que muitos fãs imaginaram, a ausência da artista não tem nada a ver com polêmicas ou desinteresse da Academia. O motivo é puramente técnico: a cantora não lançou nenhuma música dentro do período de elegibilidade da 68ª edição da premiação.

A janela de inscrições do Grammy, que foi de 31 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2025, terminou pouco antes de Swift divulgar seu aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, lançado em outubro de 2025. O primeiro single, The Fate of Ophelia, e o clipe que o acompanha também chegaram às plataformas após o prazo final — o que automaticamente a desclassificou para o ciclo de indicações deste ano.

Uma pausa involuntária na hegemonia Swift

A ausência marca uma das raras ocasiões em que Taylor Swift fica fora do Grammy desde que estreou na cerimônia, em 2008, quando concorreu a Artista Revelação. De lá para cá, ela foi indicada quase todos os anos, acumulando 14 troféus, incluindo quatro vitórias históricas na categoria Álbum do Ano — com Fearless, 1989, Folklore e Midnights.

Em 2025, Swift foi presença marcante na cerimônia ao disputar várias categorias por The Tortured Poets Department, de 2024. Apesar de não ter levado prêmios, o álbum consolidou sua reputação como uma das artistas mais premiadas e influentes da história da música contemporânea.

Quando Taylor pode voltar a concorrer

Como The Life of a Showgirl ficou de fora do corte de 2026, o álbum só poderá ser submetido para análise no Grammy 2027. A expectativa é alta: o projeto marcou uma nova fase estética e sonora da artista, com produção cinematográfica, referências ao universo do cabaré e letras sobre fama, espetáculo e vulnerabilidade.

Presença ainda incerta na cerimônia

Mesmo sem concorrer, Swift pode marcar presença no evento, seja como apresentadora, convidada ou performer. Em outras edições nas quais não foi indicada, como as de 2009 e 2017, ela chegou a subir ao palco para apresentações especiais.

O que esperar do Grammy 2026

A 68ª edição do Grammy Awards acontece no dia 1º de fevereiro de 2026, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A transmissão será feita pela CBS e também estará disponível no Paramount+. Os nomes dos artistas que se apresentarão ainda não foram divulgados, mas nomes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Doechii, KAROL G e Brandi Carlile participaram do anúncio dos indicados no último dia 7 de novembro.

Taylor Swift lança versão acústica de ‘The Fate of Ophelia’

Taylor Swift lançou de surpresa uma versão acústica de seu sucesso “The Fate of Ophelia“, do álbum The Life of a Showgirl.

Segundo a Billboard, a versão acústica, intitulada “The Fate of Ophelia (Alone in My Tower Acoustic Version)”, é conduzida pelo violão de Taylor Swift e pelas camadas suaves de sua voz, em uma interpretação que dispensa a batida dançante e os teclados, o Omnichord, o piano e o pedal steel da versão original.

Vale destacar que a música, coescrita e produzida por Taylor Swift com Max Martin e Shellback, foi o 13º single número 1 da cantora na parada Billboard Hot 100, onde permaneceu por três semanas no topo.

De acordo com a publicação, além do streaming, ela lançou a versão acústica em CD single com capa dupla, apresentando uma versão instrumental para acompanhar a acústica. A caixa do CD possui uma capa colecionável dupla com arte exclusiva do set de filmagem do videoclipe de “Ophelia”.

Álbum de Taylor Swift continua no topo da Billboard 200

O álbum “The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift, soma a terceira semana em primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard 200.

Foram 194 mil cópias vendidas nos Estados Unidos na semana encerrada em 23 de outubro, de acordo com a Luminate.

Segundo a Billboard, “The Life of a Showgirl” é apenas o segundo álbum em 2025 a passar suas três primeiras semanas em primeiro lugar, depois de “I’m the Problem”, de Morgan Wallen, que passou suas primeiras oito semanas no topo da lista.

Vale lembrar que na primeira semana, a cantora pop vendeu impressionantes 4.002.000 cópias nos Estados Unidos, superando o recorde estabelecido por Adele em 2015 com o álbum “25”, que estreou com 3.482.000 unidades vendidas.