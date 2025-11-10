Demi Lovato assume nova fase e descarta mudanças radicais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato parece ter encontrado o som que quer seguir — pelo menos por enquanto. Em entrevista ao site Bustle, a cantora foi categórica ao ser questionada se ainda pretende explorar novos estilos no futuro. “Não”, respondeu, rindo. “Estou tão cansada de mudar de gênero que acho que preciso manter a consistência por um tempo.”

A artista, que ganhou destaque mundial com hits pop e baladas R&B, passou por diferentes fases sonoras ao longo da carreira. Depois de flertar com o dance pop e mergulhar em uma era de rock pesado nos álbuns HOLY FVCK (2022) e REVAMPED (2023), Demi admite que a guinada roqueira não teve o retorno esperado — ainda que tenha sido importante para sua trajetória pessoal.

Agora, com o lançamento de It’s Not That Deep, ela retoma as batidas mais dançantes e leves. “Minha prioridade é terminar a versão deluxe do disco. Espero que dê certo, mas sou muito fluida. Sempre acabo criando o que me inspira no momento. Então, quem sabe o que vem no próximo álbum?”, disse, em tom descontraído.

Apesar do discurso sobre estabilidade, Demi já tem planos concretos para o futuro: uma turnê em 2026. Serão 23 apresentações pela América do Norte, com a cantora Adéla como atração de abertura.

Sobre o que o público pode esperar dos figurinos, ela brinca: “Ainda falta muito para as provas de roupa, mas gosto de me sentir confiante e sexy no palco. Se for lingerie, ótimo. Se for um saco de lixo, também serve — o importante é estar à vontade.”

Demi Lovato revela bastidores de Camp Rock 3

A cantora Demi Lovato concedeu uma entrevista à revista Bustle. Em meio à divulgação de seu novo álbum, “It’s Not That Deep”, a artista refletiu sobre sua trajetória profissional e revelou detalhes sobre seus próximos passos na música e no cinema, área em que assume, pela primeira vez, o cargo de produtora executiva de um filme.

Demi estará a frente da produção executiva de “Camp Rock 3”, esta é sua estreia como produtora executiva em um projeto fora do formato documental. Até agora, ela havia desempenhado esse papel em produções como Simply Complicated (2017), The Demi Lovato Show (2021), Unidentified with Demi Lovato (2021) e Child Star (2024), todas em formato de série. Ao comentar sobre a experiência com Camp Rock 3, ela afirmou:

“Tem sido muito divertido assumir o papel de produtora executiva, estou me divertindo bastante. Acho que tem sido incrível assistir e muito interessante fazer parte dos bastidores de Camp Rock para mim.”

Em outro momento da entrevista, Demi revelou que aproveitou sua posição na produção para aconselhar o novo elenco. A cantora relembrou o início de sua carreira e destacou o desejo de se tornar uma figura de apoio e orientação para os jovens artistas que agora integram a equipe:

“Consegui conversar com o elenco e dar alguns conselhos sobre suas carreiras e sobre coisas que eu gostaria de ter sabido quando estava entrando na indústria, e esse foi um momento muito especial para nós.”

Os dois primeiros filmes da franquia Camp Rock marcaram uma geração que cresceu acompanhando o universo do Disney Channel, responsável também por sucessos como Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place e High School Musical. O primeiro longa de Camp Rock foi lançado em 2008, e, diante do enorme sucesso, a sequência chegou em 2010, a produção foi o fenômeno que revelou Demi Lovato e os Jonas Brothers para o mundo.