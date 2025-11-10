Lorde cancela show após grave intoxicação e emociona fãs

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lorde precisou cancelar o show que faria em Luxemburgo neste domingo (9) após sofrer uma intoxicação alimentar severa. A notícia, compartilhada pela própria artista em suas redes sociais, deixou fãs preocupados — mas também comovidos pela forma sincera e delicada com que ela se dirigiu ao público.

A cantora, que está em turnê mundial com o espetáculo “Ultrasound”, confessou que estava muito empolgada para o primeiro show da nova fase na Europa, mas seu estado de saúde impossibilitou qualquer tentativa de subir ao palco. “Passei o dia inteiro descansando, tentando melhorar, mas mal consigo ficar de pé”, escreveu nos Stories do Instagram. “Vocês merecem mais. Se houvesse qualquer possibilidade, eu estaria lá.”

A mensagem, assinada como “de uma garota muito frágil”, mostrou o lado mais humano e vulnerável da artista, conhecida por equilibrar intensidade emocional e poesia em suas performances. O show na Rockhal, em Luxemburgo, marcaria também uma participação especial do músico francês Oklou, o que aumentava ainda mais a expectativa entre os fãs europeus.

Apesar do cancelamento, a equipe da cantora confirmou que já trabalha para remarcar a apresentação. O próximo show da turnê está previsto para esta segunda-feira (10), em Paris, mas ainda não se sabe se Lorde conseguirá se recuperar a tempo.

Lorde: Mesmo doente, artista reforça conexão com o público e fala sobre nova fase criativa

Nos últimos meses, a neozelandesa tem demonstrado uma nova fase pessoal e artística. Seu quarto álbum de estúdio, “Virgin”, lançado em junho, marca o retorno de uma Lorde mais ousada, reflexiva e livre criativamente, distante da atmosfera solar e tranquila de “Solar Power” (2021). Em entrevista à Variety, ela afirmou estar vivendo um momento de grande efervescência criativa: “Estou me sentindo insaciável, sem precisar de pausa. Prometi que não deixaria os fãs esperando mais quatro anos, e pretendo cumprir isso.”

O novo disco traz temas como autodescoberta, fluidez de gênero e renascimento emocional, especialmente na faixa Hammer, em que ela canta: “Alguns dias sou mulher, alguns dias sou homem.” A canção, coescrita com Jim E-Stack, foi descrita pela cantora como “o som do meu renascimento”.

Em declarações recentes, Lorde também refletiu sobre o contraste entre sua fase atual e o período de Solar Power: “Eu amo a energia solar, mas percebi que aquela versão etérea não era totalmente eu. Hoje, me sinto mais autêntica.”

O cancelamento inesperado, embora decepcionante para os fãs, reforça a autenticidade e transparência que sempre marcaram a carreira de Lorde. Em vez de esconder sua vulnerabilidade, ela escolheu compartilhá-la — e transformá-la em conexão.

Para muitos admiradores, essa sinceridade é o que faz da artista uma das vozes mais genuínas de sua geração. Mesmo longe do palco por alguns dias, Lorde segue sendo luz — mesmo quando precisa parar para se curar.