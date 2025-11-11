Katy Perry desabafa sobre vulnerabilidade ao lançar “Bandaids”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Katy Perry emocionou seus fãs no último domingo (9) ao publicar uma mensagem sincera nas redes sociais. A cantora, de 41 anos, agradeceu o apoio dos Katycats ao novo single “Bandaids”, o primeiro lançamento desde o fim do relacionamento com o ator Orlando Bloom.

A postagem, feita em formato de carrossel no Instagram, trouxe registros de bastidores do videoclipe — entre eles, um vídeo em que Katy Perry aparece sorrindo ao mergulhar em uma piscina de lama. Na legenda, a artista abriu o coração sobre o processo emocional por trás da faixa.

“Obrigada pelo carinho com os curativos…”, escreveu. “Para ser sincera, lutei por meses com a ideia de lançar essa música… mesmo depois de todos esses anos, pode ser assustador ser vulnerável.”

A cantora prosseguiu dizendo esperar que “Bandaids” alcance quem precise de força para seguir em frente:

“Espero que a letra toque o coração de alguém que esteja passando pelo que eu passei, e que essa pessoa não se sinta tão sozinha. ‍”

Um retrato do fim de um ciclo

Lançada meses após o término de um relacionamento de nove anos com Bloom, “Bandaids” traz versos que ecoam a dor de uma despedida. “Juro por Deus que tentei / Não deixei pedra sobre pedra / Não é o que você fez / É o que você não fez”, canta Perry na abertura.

No refrão, ela revela a tentativa frustrada de consertar o que já não podia ser salvo:

“Experimentei todos os medicamentos / Diminuí minhas expectativas / Inventei todas as justificativas / Sangrando até a morte, lentamente / Curativos sobre um coração partido.”

Em junho, a revista People confirmou o fim do noivado de Perry e Bloom. Em comunicado oficial, representantes do casal afirmaram que os dois “têm direcionado o relacionamento nos últimos meses para a criação conjunta da filha”, Daisy Dove, de 5 anos.

“Eles continuarão sendo vistos juntos como uma família, pois a prioridade que compartilham é — e sempre será — criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, dizia a nota.

Reações e apoio dos fãs

Apesar de confessar o medo de se expor, Perry recebeu uma onda de mensagens carinhosas nos comentários da publicação.

“Sua honestidade continua curando corações, inclusive o nosso ”, escreveu uma fã.

“Sua vulnerabilidade é o que te torna tão acessível — e o motivo pelo qual muitos de nós te amamos!”, comentou outro seguidor.

