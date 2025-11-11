Katy Perry revela que quase desistiu de lançar “bandaids”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lançar “bandaids” não foi um processo simples para Katy Perry. A faixa, que ultrapassou 1,6 milhão de reproduções no Spotify em apenas 24 horas, quase ficou engavetada — e a própria cantora admitiu isso em um desabafo nas redes sociais.

“Lutei por meses com a ideia de lançar essa música. Mesmo depois de todos esses anos, ainda pode ser assustador ficar vulnerável…”, escreveu Katy Perry em seu perfil no Instagram, deixando claro que o single tem um peso emocional especial.

Em “bandaids” (título estilizado em letras minúsculas), a artista mergulha no fim de um relacionamento marcado por tentativas frustradas e promessas quebradas. “Juro por Deus, eu tentei / Não há mundos e fundos que eu não tenha movido / Não é o que você fez, é o que você não fez / Você estava lá, mas não de verdade / Me acostumei tanto com você me decepcionando…”, canta Katy — versos que muitos fãs acreditam ser uma referência direta à separação de Orlando Bloom, com quem ela viveu uma relação de idas e vindas por quase uma década.

A artista também compartilhou a esperança de que sua vulnerabilidade possa inspirar outras pessoas:

“Espero que a letra dessa música ressoe com alguém passando pelo que eu passei e que eles encontrem força para continuar, assim como eu encontrei.”

O fim com Bloom foi confirmado em junho deste ano, durante a turnê europeia The Lifetimes Tour. Os dois começaram a namorar em 2016, enfrentaram um breve rompimento em 2017, ficaram noivos dois anos depois e tiveram uma filha, Daisy, em 2020. A pandemia adiou o casamento e, apesar das tentativas de reconciliação, a separação acabou sendo definitiva.

No videoclipe, o simbolismo é poderoso. A cantora aparece lavando louça, em uma possível alusão a uma declaração polêmica feita em 2024, quando brincou que “recompensava” Bloom por ajudar nas tarefas domésticas. A cena, porém, ganha novo sentido: ao tentar recuperar uma aliança caída na pia, Katy corta a mão, num retrato visual do quanto sangrou — literal e emocionalmente — para salvar o amor.

Em seu primeiro dia de lançamento, “Bandaids” ultrapassou 1,6 milhão de reproduções no Spotify, alcançando a 106ª posição no ranking diário das músicas mais ouvidas da plataforma. Embora atualmente a faixa não figure mais nas paradas, ela registrou mais de 640 mil reproduções no último domingo (09).