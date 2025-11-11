InícioDiversão e Arte
Tate McRae anuncia versão deluxe de “So Close To What” com novas faixas

Tate McRae promete encerrar sua atual era musical em grande estilo

Tate McRae anuncia versão deluxe de "So Close To What" com novas faixas
Tate McRae está pronta para revisitar o sucesso que a colocou no topo das paradas. A cantora confirmou neste domingo (10) que o álbum “So Close To What”, responsável por levá-la ao 1º lugar da Billboard 200 em março, ganhará uma edição deluxe. A nova versão já está disponível em pré-venda e chega às plataformas de streaming no dia 21 de novembro.

Tínhamos mais algumas músicas que eu queria compartilhar com vocês para encerrar a era SC2W. Mal posso esperar para vocês ouvirem”, escreveu a artista nas redes sociais, celebrando o encerramento de um ciclo marcante em sua carreira. Até o momento, o número de faixas inéditas e seus títulos ainda não foram divulgados.

O anúncio chega em um momento de alta para Tate McRae, que recentemente emplacou o single “TIT FOR TAT” no 3º lugar da Billboard Hot 100, registrando a melhor estreia solo da carreira da canadense. A faixa, interpretada por fãs como uma resposta ao ex-namorado The Kid LAROI, surgiu após o cantor lançar uma música sobre o término do casal no início de setembro.

Além da novidade musical, McRae encerrou neste fim de semana a turnê “Miss Possessive”, com um show no Kia Forum, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles. A turnê, que teve início em março, contou com a participação de Zara Larsson como ato de abertura e incluiu passagem pelo Lollapalooza Brasil. No Instagram, Tate compartilhou bastidores da performance final, agradecendo aos fãs pela recepção calorosa ao longo dos últimos meses.

Tate McRae reage a elogios de Taylor Swift

A cantora Tate McRae concedeu uma breve entrevista à revista Time enquanto cumpria compromissos em Nova York. Durante a conversa, a intérprete de “TIT FOR TAT” foi questionada sobre sua reação às recentes menções feitas por Taylor Swift, que elogiou a jovem artista e suas músicas durante uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. Tate se mostrou visivelmente emocionada e disse estar extremamente feliz com as palavras da colega de indústria.

Ao relembrar o episódio, Tate McRae descreveu com detalhes o momento em que soube dos elogios. Segundo ela, quando Taylor Swift a mencionou no programa, estava em uma chamada de vídeo com alguns amigos. Pouco depois, começou a receber diversas mensagens e notificações nas redes sociais comentando sobre o que havia acontecido. A cantora contou que ficou atônita de alegria e que o clima entre ela e os amigos foi de pura euforia.

“Eu me lembro de ver alguns posts dizendo: ‘Ela te mencionou no Jimmy Fallon’, e eu comecei a surtar. Eu estava em uma chamada de vídeo, e todos os meus amigos gritavam: ‘Esse é o momento mais louco de todos!’”, contou Tate, ainda empolgada ao recordar a cena.

Na ocasião, Taylor Swift participava do programa The Tonight Show de Jimmy Fallon e foi questionada sobre quais eram seus artistas favoritos do momento. Entre os nomes citados, ela mencionou Tate McRae, sua amiga e parceira de The Eras Tour, Sabrina Carpenter, e o cantor sombr. A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, o que gerou entusiasmo entre os fãs e respostas dos próprios artistas mencionados. Durante o programa, Taylor destacou sua admiração pelos colegas:

“Sabrina Carpenter é uma das minhas artistas favoritas. Tate McRae também é incrível, sombr é sensacional… Existem tantos artistas que adoro ouvir, e eu apoio todos eles repetindo suas músicas em casa”, afirmou a cantora.

Além de citar Tate entre suas artistas favoritas, Taylor Swift também comentou sobre o mais recente lançamento da canadense, a faixa “TIT FOR TAT”. Questionada sobre qual foi a última música que ouviu antes da gravação do programa, Taylor não hesitou em revelar seu vício pelo novo hit de Tate.

LS
LS

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 11/11/2025 11:23
