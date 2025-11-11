Tate McRae anuncia versão deluxe de “So Close To What” com novas faixas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tate McRae está pronta para revisitar o sucesso que a colocou no topo das paradas. A cantora confirmou neste domingo (10) que o álbum “So Close To What”, responsável por levá-la ao 1º lugar da Billboard 200 em março, ganhará uma edição deluxe. A nova versão já está disponível em pré-venda e chega às plataformas de streaming no dia 21 de novembro.

“Tínhamos mais algumas músicas que eu queria compartilhar com vocês para encerrar a era SC2W. Mal posso esperar para vocês ouvirem”, escreveu a artista nas redes sociais, celebrando o encerramento de um ciclo marcante em sua carreira. Até o momento, o número de faixas inéditas e seus títulos ainda não foram divulgados.

O anúncio chega em um momento de alta para Tate McRae, que recentemente emplacou o single “TIT FOR TAT” no 3º lugar da Billboard Hot 100, registrando a melhor estreia solo da carreira da canadense. A faixa, interpretada por fãs como uma resposta ao ex-namorado The Kid LAROI, surgiu após o cantor lançar uma música sobre o término do casal no início de setembro.

Além da novidade musical, McRae encerrou neste fim de semana a turnê “Miss Possessive”, com um show no Kia Forum, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles. A turnê, que teve início em março, contou com a participação de Zara Larsson como ato de abertura e incluiu passagem pelo Lollapalooza Brasil. No Instagram, Tate compartilhou bastidores da performance final, agradecendo aos fãs pela recepção calorosa ao longo dos últimos meses.

Tate McRae reage a elogios de Taylor Swift

A cantora Tate McRae concedeu uma breve entrevista à revista Time enquanto cumpria compromissos em Nova York. Durante a conversa, a intérprete de “TIT FOR TAT” foi questionada sobre sua reação às recentes menções feitas por Taylor Swift, que elogiou a jovem artista e suas músicas durante uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. Tate se mostrou visivelmente emocionada e disse estar extremamente feliz com as palavras da colega de indústria.

Ao relembrar o episódio, Tate McRae descreveu com detalhes o momento em que soube dos elogios. Segundo ela, quando Taylor Swift a mencionou no programa, estava em uma chamada de vídeo com alguns amigos. Pouco depois, começou a receber diversas mensagens e notificações nas redes sociais comentando sobre o que havia acontecido. A cantora contou que ficou atônita de alegria e que o clima entre ela e os amigos foi de pura euforia.

“Eu me lembro de ver alguns posts dizendo: ‘Ela te mencionou no Jimmy Fallon’, e eu comecei a surtar. Eu estava em uma chamada de vídeo, e todos os meus amigos gritavam: ‘Esse é o momento mais louco de todos!’”, contou Tate, ainda empolgada ao recordar a cena.

Na ocasião, Taylor Swift participava do programa The Tonight Show de Jimmy Fallon e foi questionada sobre quais eram seus artistas favoritos do momento. Entre os nomes citados, ela mencionou Tate McRae, sua amiga e parceira de The Eras Tour, Sabrina Carpenter, e o cantor sombr. A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, o que gerou entusiasmo entre os fãs e respostas dos próprios artistas mencionados. Durante o programa, Taylor destacou sua admiração pelos colegas:

“Sabrina Carpenter é uma das minhas artistas favoritas. Tate McRae também é incrível, sombr é sensacional… Existem tantos artistas que adoro ouvir, e eu apoio todos eles repetindo suas músicas em casa”, afirmou a cantora.

Além de citar Tate entre suas artistas favoritas, Taylor Swift também comentou sobre o mais recente lançamento da canadense, a faixa “TIT FOR TAT”. Questionada sobre qual foi a última música que ouviu antes da gravação do programa, Taylor não hesitou em revelar seu vício pelo novo hit de Tate.