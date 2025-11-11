Jessie J anuncia novo álbum após oito anos e promete mistura explosiva

Jessie J está de volta — e com força total. Depois de quase uma década sem lançar um álbum completo, a cantora britânica anunciou nesta segunda-feira (10) o aguardado “Don’t Tease Me With a Good Time”, seu sexto trabalho de estúdio, que será lançado em 28 de novembro.

Com 16 faixas inéditas, o disco promete uma viagem intensa pelas diferentes fases da artista, alternando entre o pop contagiante e o R&B carregado de emoção. A lista de músicas inclui títulos como “No Secrets”, “Believe In Magic”, “Living My Best Life”, “The Award Goes To” e “H.A.P.P.Y.” — esta última apresentada ao público brasileiro durante o show de Jessie no The Town 2025, em São Paulo.

Em suas redes sociais, a artista descreveu o projeto como um “caleidoscópio de emoções”, resultado de anos de amadurecimento pessoal e artístico. “É um retrato cru e sincero dos altos e baixos que vivi na última década”, afirmou a cantora.

Com maquiagem vibrante — sombra azul intensa e batom vermelho com glitter — Jessie J aparece na imagem com um visual marcante, que já indica a ousadia estética que deve permear o projeto. A cantora também mencionou que há “muitas surpresas” reservadas para os fãs, incluindo itens autografados e conteúdos especiais relacionados ao lançamento.

Entre as faixas confirmadas estão No Secret, Believe in Magic, Living My Best Life e And the Award Goes To. Os títulos sugerem uma mistura de temas que vão desde celebração pessoal até reflexões sobre fama e autenticidade. Embora ainda não tenha divulgado trechos das músicas, Jessie J garantiu que o álbum será uma experiência completa, tanto sonora quanto visual.

Novo disco chega em um momento de desafios para Jessie J

Este novo trabalho marca um momento importante na carreira da artista, que enfrentou dramas pessoais nos últimos meses. Em junho, Jessie J passou por uma mastectomia como parte de seu tratamento contra o câncer de mama. A cirurgia foi seguida por um segundo procedimento em agosto, o que a levou a cancelar diversas datas de sua turnê nos Estados Unidos. Em comunicado aos fãs, ela expressou frustração e tristeza, mas reforçou a necessidade de priorizar sua saúde e recuperação.

A decisão de lançar um álbum completo após esse período delicado demonstra a força e a resiliência da cantora. Jessie J, que ficou conhecida mundialmente por hits como Domino, Price Tag e Bang Bang, sempre se destacou por sua voz poderosa e presença de palco. Agora, ela retorna com um projeto que parece refletir não apenas sua evolução artística, mas também sua jornada pessoal de superação.

Don’t Tease Me with a Good Time será disponibilizado em formatos físicos — CD e vinil — além das plataformas digitais. A pré-venda já está aberta, e os fãs podem garantir suas cópias com antecedência. A expectativa é que o álbum traga uma sonoridade diversa, misturando pop, soul e elementos eletrônicos, como é característico da artista.

O anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais, com milhares de mensagens de apoio e entusiasmo. Admiradores de Jessie J celebraram seu retorno e destacaram a importância de sua voz no cenário musical internacional. Muitos também comentaram sobre a coragem da artista em compartilhar sua luta contra o câncer de forma aberta e honesta, transformando dor em arte.

Além da música, Jessie J tem se mostrado ativa em causas sociais e na defesa da saúde mental. Em entrevistas anteriores, ela já falou sobre os desafios de lidar com a pressão da indústria e a importância de manter-se fiel a si mesma. Esse posicionamento transparente tem conquistado ainda mais respeito por parte do público e da crítica.

Com o lançamento de Don’t Tease Me with a Good Time, Jessie J reafirma seu lugar como uma das artistas mais versáteis e autênticas da atualidade. O álbum não é apenas um retorno aos holofotes, mas também uma celebração da vida, da arte e da capacidade de se reinventar. Para quem acompanha sua trajetória desde os primeiros sucessos, este novo capítulo promete ser um dos mais emocionantes e significativos.

A contagem regressiva já começou, e os fãs aguardam ansiosamente para descobrir o que Jessie J preparou. Se a estética ousada e os títulos das faixas forem indicativos, o álbum será uma mistura de energia, emoção e empoderamento — tudo aquilo que a artista representa.