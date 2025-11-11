InícioDiversão e Arte
POP

Jessie J anuncia novo álbum após oito anos e promete mistura explosiva

Novo disco “Don’t Tease Me With a Good Time” marca o retorno triunfal de Jessie J

Jessie J anuncia novo álbum após oito anos e promete mistura explosiva - (crédito: TMJBrazil)
Jessie J anuncia novo álbum após oito anos e promete mistura explosiva - (crédito: TMJBrazil)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Jessie J está de volta — e com força total. Depois de quase uma década sem lançar um álbum completo, a cantora britânica anunciou nesta segunda-feira (10) o aguardado “Don’t Tease Me With a Good Time”, seu sexto trabalho de estúdio, que será lançado em 28 de novembro.

Com 16 faixas inéditas, o disco promete uma viagem intensa pelas diferentes fases da artista, alternando entre o pop contagiante e o R&B carregado de emoção. A lista de músicas inclui títulos como “No Secrets”, “Believe In Magic”, “Living My Best Life”, “The Award Goes To” e “H.A.P.P.Y.” — esta última apresentada ao público brasileiro durante o show de Jessie no The Town 2025, em São Paulo.

Em suas redes sociais, a artista descreveu o projeto como um “caleidoscópio de emoções”, resultado de anos de amadurecimento pessoal e artístico. “É um retrato cru e sincero dos altos e baixos que vivi na última década”, afirmou a cantora.

Em meio à drama pessoal, Jessie J anuncia novo álbum após 7 anos

Após um hiato de sete anos sem lançar um álbum completo, a cantora britânica Jessie J surpreendeu os fãs ao anunciar oficialmente seu novo trabalho musical. Intitulado Don’t Tease Me with a Good Time, o sexto disco da artista tem lançamento marcado para o dia 28 de novembro de 2025 pela sua própria gravadora, a Jessie J Records, e promete trazer uma nova fase criativa, repleta de autenticidade, emoção e estilo.
A revelação foi feita por meio das redes sociais de Jessie J, onde ela compartilhou não apenas o nome do álbum, mas também a arte da capa e parte da tracklist.

Com maquiagem vibrante — sombra azul intensa e batom vermelho com glitter — Jessie J aparece na imagem com um visual marcante, que já indica a ousadia estética que deve permear o projeto. A cantora também mencionou que há “muitas surpresas” reservadas para os fãs, incluindo itens autografados e conteúdos especiais relacionados ao lançamento.

Entre as faixas confirmadas estão No Secret, Believe in Magic, Living My Best Life And the Award Goes To. Os títulos sugerem uma mistura de temas que vão desde celebração pessoal até reflexões sobre fama e autenticidade. Embora ainda não tenha divulgado trechos das músicas, Jessie J garantiu que o álbum será uma experiência completa, tanto sonora quanto visual.

Novo disco chega em um momento de desafios para Jessie J

Este novo trabalho marca um momento importante na carreira da artista, que enfrentou dramas pessoais nos últimos meses. Em junho, Jessie J passou por uma mastectomia como parte de seu tratamento contra o câncer de mama. A cirurgia foi seguida por um segundo procedimento em agosto, o que a levou a cancelar diversas datas de sua turnê nos Estados Unidos. Em comunicado aos fãs, ela expressou frustração e tristeza, mas reforçou a necessidade de priorizar sua saúde e recuperação.

A decisão de lançar um álbum completo após esse período delicado demonstra a força e a resiliência da cantora. Jessie J, que ficou conhecida mundialmente por hits como Domino, Price Tag e Bang Bang, sempre se destacou por sua voz poderosa e presença de palco. Agora, ela retorna com um projeto que parece refletir não apenas sua evolução artística, mas também sua jornada pessoal de superação.

Don’t Tease Me with a Good Time será disponibilizado em formatos físicos — CD e vinil — além das plataformas digitais. A pré-venda já está aberta, e os fãs podem garantir suas cópias com antecedência. A expectativa é que o álbum traga uma sonoridade diversa, misturando pop, soul e elementos eletrônicos, como é característico da artista.

O anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais, com milhares de mensagens de apoio e entusiasmo. Admiradores de Jessie J celebraram seu retorno e destacaram a importância de sua voz no cenário musical internacional. Muitos também comentaram sobre a coragem da artista em compartilhar sua luta contra o câncer de forma aberta e honesta, transformando dor em arte.

Além da música, Jessie J tem se mostrado ativa em causas sociais e na defesa da saúde mental. Em entrevistas anteriores, ela já falou sobre os desafios de lidar com a pressão da indústria e a importância de manter-se fiel a si mesma. Esse posicionamento transparente tem conquistado ainda mais respeito por parte do público e da crítica.

Com o lançamento de Don’t Tease Me with a Good Time, Jessie J reafirma seu lugar como uma das artistas mais versáteis e autênticas da atualidade. O álbum não é apenas um retorno aos holofotes, mas também uma celebração da vida, da arte e da capacidade de se reinventar. Para quem acompanha sua trajetória desde os primeiros sucessos, este novo capítulo promete ser um dos mais emocionantes e significativos.

A contagem regressiva já começou, e os fãs aguardam ansiosamente para descobrir o que Jessie J preparou. Se a estética ousada e os títulos das faixas forem indicativos, o álbum será uma mistura de energia, emoção e empoderamento — tudo aquilo que a artista representa.

  • Google Discover Icon
LS
LS

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 11/11/2025 12:17
    SIGA
    x