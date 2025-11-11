Fãs se unem para pedir RBD na abertura da Copa do Mundo 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O RBD pode até ter encerrado a “Soy Rebelde Tour” em 2023, mas o amor dos fãs parece longe de acabar. Nas redes sociais, uma nova campanha internacional vem ganhando força: o pedido para que o lendário grupo mexicano se apresente na abertura da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no México, Estados Unidos e Canadá.

A ideia surgiu espontaneamente entre fãs latinos após a confirmação de que a cerimônia de abertura será realizada na Cidade do México, no icônico Estádio Azteca — o mesmo local onde o RBD encerrou sua turnê de reencontro, emocionando mais de 45 mil pessoas em uma noite histórica. Desde então, os fãs não param de sonhar com uma nova apresentação, dessa vez em um palco de proporções mundiais.

Mesmo diante das tensões que marcaram os bastidores do grupo após o fim da turnê, os fãs decidiram deixar os conflitos de lado e concentrar a energia em uma causa comum: rever o RBD junto novamente. O movimento começou nas redes X (antigo Twitter) e TikTok, com a hashtag #RBDEnLaCopa2026, que já acumula milhares de menções e vídeos de apoio.

“Eles representam o México, representam uma geração e merecem cantar na Copa”, escreveu uma fã. Outra destacou: “Seria o encerramento perfeito de um ciclo — do colégio fictício de Rebelde para o palco do mundo inteiro”.

O entusiasmo dos fãs contrasta com o momento delicado vivido pelos integrantes. Após o encerramento da turnê, Anahí e Dulce María se afastaram dos demais colegas devido a desentendimentos internos e a uma disputa judicial entre o grupo e o ex-sócio Guillermo Rosas. Mesmo assim, o fandom mantém a esperança de que a força simbólica do evento possa reunir novamente o sexteto, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Alfonso Herrera.

RBD: Um legado que atravessa gerações

Além da importância emocional, há também um fator histórico que reforça o desejo dos fãs. O RBD já teve uma conexão direta com o futebol: em 2006, durante a Copa do Mundo na Alemanha, o grupo lançou o hino “México, México”, canção que embalou a torcida mexicana e consolidou ainda mais o vínculo entre o pop e o esporte nacional.

O produtor Pedro Damián, criador da novela Rebelde e responsável pelo sucesso do grupo, já havia tentado promover um reencontro semelhante durante a Copa de 2014, no Brasil, país que continua sendo um dos maiores públicos do RBD no mundo. Na época, a ideia não avançou, mas o sonho permanece vivo entre os fãs.

Com a Copa de 2026 se aproximando, a possibilidade de ver o grupo novamente no palco reacende a chama da nostalgia e do orgulho latino. Mesmo sem confirmações oficiais da FIFA ou dos integrantes, o movimento dos fãs mostra o poder duradouro da banda que marcou uma geração.

Se depender do clamor nas redes, o mundo pode esperar por um dos momentos mais emocionantes da história das Copas — com o RBD transformando o Estádio Azteca em um grande coral de vozes cantando: “Y soy rebelde…”