Michael Jackson faz história: “Thriller” volta ao Top 10 em 2025

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais de quatro décadas após seu lançamento, “Thriller” continua provando por que Michael Jackson é,e sempre será, o Rei do Pop. O clássico de 1982 voltou ao Top 10 da Billboard Hot 100, marcando um feito histórico: Jackson se tornou o primeiro artista a alcançar o Top 10 em seis décadas diferentes.

O retorno da faixa às paradas, impulsionado pelas comemorações de Halloween, reafirma o poder atemporal da obra do cantor. Segundo dados da Luminate, “Thriller” ultrapassou 14 milhões de reproduções apenas nesta temporada, subindo da 32ª posição para o Top 10 na mais recente atualização da Billboard.

Com isso, Michael Jackson quebra um recorde que antes pertencia ao cantor Andy Williams, que havia emplacado hits em cinco décadas consecutivas até sua morte, em 2012. Agora, o astro do pop se consolida como o único artista da história a ocupar o Top 10 nas décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020 — um marco praticamente impossível de repetir.

Um feito que transcende o tempo

A trajetória de Jackson nas paradas começou em 1971, quando o então jovem de 13 anos alcançou o Top 10 com “Got to Be There”, seu primeiro single solo. Desde então, o artista colecionou 30 sucessos no Top 10, sendo 13 deles números 1 — entre eles, hinos como “Billie Jean”, “Beat It”, “Black or White” e “Man in the Mirror”.

Mas é “Thriller” que segue como a canção-símbolo do seu legado. Lançada originalmente em 1982, a faixa não apenas revolucionou a música pop, mas também mudou a história do videoclipe com sua produção cinematográfica, coreografia icônica e estética de terror que continua influenciando gerações.

Mesmo após a morte do cantor, em 2009, o interesse pelo seu catálogo nunca diminuiu. Na verdade, cresceu. Todos os anos, durante o Halloween, “Thriller” volta ao topo das plataformas de streaming, transformando-se em uma espécie de tradição global.

Michael: Cinebiografia reacende o fenômeno

O novo fôlego de “Thriller” também tem relação direta com o lançamento do trailer da cinebiografia “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua e com estreia prevista para 24 de abril de 2026. O filme promete mostrar de forma inédita a trajetória do astro, desde os tempos com os Jackson 5 até a consolidação como o maior artista solo da história da música pop.

A expectativa em torno da produção tem reacendido o interesse das novas gerações, que redescobrem Jackson através de vídeos, trends e covers nas redes sociais. O resultado é o que muitos críticos chamam de “o renascimento do Rei do Pop”, um fenômeno que une nostalgia, inovação e uma base de fãs que atravessa gerações.

Com esse novo recorde, Michael Jackson reafirma sua posição como ícone imortal da cultura pop, provando que, mesmo 16 anos após sua morte, seu talento e impacto continuam moldando a história da música mundial. E, como ele mesmo cantava, “cause this is Thriller”, e ninguém jamais fez igual.