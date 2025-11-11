Quando o TikTok vira rádio e podcast com o iHeartMedia

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Se você ainda acha que o TikTok é só dancinha no quarto e lipsync com filtro de gatinho, talvez esteja ouvindo a trilha errada. A plataforma chinesa, famosa por transformar qualquer pessoa em celebridade em 15 segundos, acaba de dar um passo ousado rumo ao universo do áudio — e não foi sozinha.

Ao lado da gigante americana iHeartMedia, a rede social está ampliando sua atuação com podcasts, rádio e eventos ao vivo. E não é só para fazer barulho: é para fazer dinheiro. Muito dinheiro. As informações são do Moneyhits.

A jogada é digna de um remix corporativo. A primeira grande novidade é a criação da TikTok Podcast Network, uma rede que vai reunir até 25 novos podcasts produzidos por criadores da plataforma. Mas não pense que será só áudio com fundo musical genérico. Os programas já nascem com estrutura para vídeo, aproveitando o apelo visual que fez do TikTok um fenômeno global. Ou seja, o podcast agora tem cara, cenário e clipes prontos para viralizar.

Para dar vida a essa ideia, estúdios co-branded serão inaugurados em Atlanta, Nova York e Los Angeles, com equipamentos de ponta para gravação e edição. A distribuição fica por conta da iHeartMedia, que já domina o mercado de podcasts nos Estados Unidos. O TikTok entra com o marketing — e sabemos que quando eles promovem, o mundo escuta (ou dança).

TikTok Radio é inovação que promete transformar o feed em frequência

Mas não para por aí. A TikTok Radio é outra inovação que promete transformar o feed em frequência. A proposta é criar uma estação de rádio que simula a experiência de rolar o TikTok — só que com os ouvidos. Criadores populares se juntam a apresentadores experientes da iHeart para montar uma programação dinâmica, interativa e, claro, altamente monetizável.

Segmentos como Behind-the-Charts e On The Verge vão destacar músicas em ascensão e bastidores da indústria, conectando o público com tendências e artistas emergentes. É como se o algoritmo tivesse virado DJ — e cada segundo de atenção fosse convertido em receita.

E como toda boa parceria multimídia, os criadores do TikTok também vão marcar presença nos grandes eventos da iHeart, como festivais e premiações. Isso abre espaço para marcas se conectarem com públicos jovens e engajados, criando experiências que vão além da tela. Afinal, quem não quer ver seu influenciador favorito no palco, com patrocínio da sua bebida energética preferida?

Segundo Rich Bressler, presidente da iHeartMedia, o objetivo é unir o alcance da empresa com a energia cultural do TikTok, criando novas formas de contar histórias e fortalecer o vínculo entre criadores e fãs. Já Dan Page, executivo da TikTok, destaca que a colaboração amplia as possibilidades criativas e comerciais para todos os envolvidos. Tradução: mais conteúdo, mais audiência, mais faturamento.

E por que isso interessa ao mundo financeiro? Porque podcasts geram receita com publicidade segmentada, rádio atrai patrocinadores tradicionais e eventos ao vivo movimentam milhões em ingressos, merchandising e ativações de marca. Além disso, ao transformar criadores em marcas pessoais, a parceria cria novos produtos, novas audiências e novas oportunidades de negócios.

No fim das contas, a união entre iHeartMedia e TikTok é um sinal claro de que o futuro da mídia é multiplataforma, interativo e bilionário. Criadores que começaram com vídeos curtos agora têm estúdios, microfones e palcos à disposição. E as empresas que souberem transformar criatividade em estratégia vão liderar essa nova era — com lucros que não cabem em um feed, mas cabem muito bem em um balanço trimestral.