Jonas Brothers firma parceria com marca de eletrônicos para show no Ano Novo

Se você ainda associa a virada do ano a fogos de artifício, lentilha e promessas que duram até o dia 2 de janeiro, talvez esteja perdendo o verdadeiro espetáculo: um trio pop, como o Jonas Brothers, em parceria com uma gigante da tecnologia, transmitido direto para sua Smart TV — ou até para sua geladeira, se ela for daquelas que falam com você.

De acordo com o Moneyhits, a marca de eletrodomésticos Samsung decidiu que 2025 vai terminar com música, estratégia e uma pitada generosa de inovação. E os Jonas Brothers são os convidados de honra dessa festa corporativa com trilha sonora.

No dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Nova York), os irmãos mais famosos do pop vão subir ao palco do Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Flórida (EUA), para um show exclusivo transmitido via Samsung TV Plus. Nada de pay-per-view ou assinatura premium: o conteúdo será gratuito para quem tiver um dispositivo compatível. E não é só um show nostálgico — é uma jogada de marketing que mistura branding, distribuição digital e monetização em tempo real.

O evento faz parte de uma série de cinco apresentações que serão transmitidas ao longo da turnê dos Jonas Brothers em 2025. A ideia da Samsung é clara: transformar sua plataforma de streaming em um centro de experiências culturais, indo além do papel de coadjuvante na guerra dos streamings.

Enquanto Netflix e Apple TV disputam assinaturas, a Samsung aposta no acesso gratuito e em parcerias com artistas que têm fãs fiéis e engajados — o tipo de público que não apenas assiste, mas compartilha, comenta e consome.

Do ponto de vista financeiro, essa colaboração é um prato cheio. A marca ganha visibilidade global em uma data de altíssimo tráfego, engajamento com o público jovem e reforça sua imagem como marca conectada à cultura pop. Já os Jonas Brothers ampliam sua presença multiplataforma, alcançam milhões de lares sem depender de intermediários e ainda faturam com ingressos, merchandising e direitos de transmissão. É o tipo de sinergia que faz qualquer analista de mercado sorrir com os olhos.

E os investidores? Esses têm bons motivos para ficar de olho. A Samsung TV Plus está disponível em Smart TVs, monitores e até em eletrodomésticos conectados. Isso significa que o alcance da plataforma é gigantesco — e o potencial de monetização também. Ao oferecer conteúdo exclusivo sem custo adicional, a empresa cria um diferencial competitivo que pode impactar diretamente seus números no próximo trimestre.

Segundo Salek Brodsky, vice-presidente global da Samsung TV Plus, o objetivo é conectar pessoas com os artistas e momentos que elas amam. E convenhamos: começar o ano com música, brilho e uma dose de nostalgia pop é uma forma bem inteligente de fidelizar consumidores — e de abrir espaço para novas oportunidades comerciais.

Ingressos para o show do Jonas Brothers

Os ingressos para o show físico estarão disponíveis via pré-venda no dia 12 de novembro, com venda geral no dia 13, ambos pela Ticketmaster. Mas quem não conseguir ir até a Flórida pode curtir tudo do sofá, com direito a contagem regressiva, hits e talvez até uma lágrima de emoção. Afinal, quando o pop encontra o pixel, o resultado é um réveillon que não cabe só na tela — ele entra direto na estratégia de negócios.

Em um mundo onde atenção virou moeda, transformar a virada do ano em um evento exclusivo é mais do que uma boa ideia — é uma aula de como fazer o marketing cantar junto com o balanço financeiro. E parece que, neste caso, o controle remoto está mesmo nas mãos certas.