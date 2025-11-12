Benson Boone reage à ausência entre os indicados ao Grammy 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A lista de indicados ao Grammy 2026 foi divulgada na última semana e, para surpresa dos fãs, Benson Boone ficou de fora de todas as categorias. O cantor, que havia sido nomeado a Melhor Artista Revelação no ano anterior, reagiu à ausência com ironia e leveza nas redes sociais.

Na segunda-feira (10), Boone compartilhou uma selfie em seus Stories do Instagram e brincou sobre a falta de reconhecimento de sua música “Mystical Magical”, do álbum American Heart, lançado em junho.

“Não acredito que o sorvete Moonbeam não tenha recebido uma indicação ao Grammy”, escreveu o artista, em referência a um dos versos mais virais da faixa. “É literalmente pura genialidade lírica.”

A publicação logo ganhou repercussão entre os fãs, que defenderam o cantor e destacaram o sucesso comercial e o impacto emocional de seu trabalho mais recente. American Heart estreou em segundo lugar na Billboard 200, consolidando Boone como um dos principais nomes da nova geração do pop norte-americano.

Enquanto Boone lidava com a exclusão de forma descontraída, outros artistas celebravam múltiplas nomeações. Kendrick Lamar liderou a lista deste ano, seguido por Lady Gaga e os produtores Jack Antonoff e Cirkut. Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas também aparecem entre os mais lembrados.

O momento marca uma curiosa virada na trajetória do cantor. Em 2025, Boone viveu seu auge ao subir ao palco da cerimônia do Grammy, onde apresentou o hit “Beautiful Things” — número 1 nas paradas — em uma performance comentada por contar com participações inesperadas de Heidi Klum e Nikki Glaser.

Desde então, o músico embarcou na turnê American Heart, que segue até dezembro. Em entrevista à People no meio do ano, ele descreveu a experiência como “a mais intensa e pessoal” de sua carreira. “Esta turnê é muito diferente de tudo que já fiz antes”, afirmou.

Apesar da ausência nas indicações de 2026, Boone parece manter o bom humor e a perspectiva positiva. “Conheci tantas pessoas novas que admiro e que acho incríveis”, disse ele sobre a edição anterior do prêmio. “Sinto que foi a primeira vez que muitas pessoas realmente me viram.”

Benson Boone lamenta cancelamento de apresentação na Inglaterra

O cantor Benson Boone utilizou suas redes sociais para anunciar uma notícia inesperada que entristeceu seus fãs: o cancelamento de seu show em Birmingham, na Inglaterra. Ele se apresentaria na “Utilita Arena”, mas precisou suspender a apresentação devido a problemas com sua voz. Em um comunicado publicado no Instagram, o artista detalhou a situação e garantiu que pretende remarcar as apresentações o mais rápido possível.

Benson Boone começou seu comunicado dirigindo-se diretamente aos fãs que planejavam comparecer ao evento. Ele demonstrou profunda tristeza e decepção por não poder subir ao palco na data marcada, deixando claro o quanto lamentava a situação.

“Birmingham, eu sinto muito, mas não poderei me apresentar esta noite”, disse ele, abrindo seu relato e explicando os motivos de sua ausência.

Em seguida, o cantor procurou detalhar os esforços que realizou para tentar se apresentar. Ele explicou que tentou de tudo para recuperar a voz, mas que o estado atual de sua garganta impossibilitou que entregasse a experiência que desejava proporcionar ao público.

“Eu tentei de tudo para recuperar minha voz, mas não consigo entregar o show que gostaria de dar, dado o estado da minha garganta neste momento. Sinto muito mesmo, é a pior sensação. Prometo que farei tudo ao meu alcance para compensar vocês.”

A administração da arena também se pronunciou sobre o cancelamento, reconhecendo a frustração causada aos fãs de Benson Boone. Eles reforçaram que estão trabalhando para oferecer uma solução adequada. Por fim anunciaram que estão em busca de alternativas para remarcar o show .

“Estamos analisando todas as opções possíveis para remarcar… Entendemos como isso é decepcionante e pedimos sinceras desculpas pelo aviso tão em cima da hora e pelos transtornos causados.”

Além disso, Benson Boone possui três apresentações programadas na Arena O2, em Londres, com início nesta segunda-feira (03). Até o momento, não há informações sobre sua condição vocal, e permanece incerto se ele estará apto a se apresentar nas datas agendadas.