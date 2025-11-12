Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra casamento

A jornalista Maria Beltrão, de 54 anos, comemorou nesta terça-feira (11) seus 13 anos de casamento com o advogado Luciano Saldanha e encantou os seguidores ao compartilhar fotos raras do casal nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas imagens, ela relembrou momentos marcantes da relação e se declarou com carinho: "13 anos de amor, da mais festiva rotina, de grude com o meu construtor de alegrias. Te amo tudo e sempre mais, Luciano Saldanha".

A publicação, repleta de afeto e nostalgia, rapidamente recebeu inúmeras mensagens de fãs e amigos celebrando a união. Um dos comentários destacou: "Isso se chama amor, querida Maria e Lu!", ao que a apresentadora respondeu com emojis de coração. Outra seguidora brincou pedindo para ser "adotada" pelo casal, e Maria entrou na onda com um divertido "sempre!".

Casados desde 2012, Maria e Luciano mantêm a vida pessoal longe dos holofotes, aparecendo juntos apenas em ocasiões especiais. A apresentadora, que comanda o programa É de Casa, é mãe de Ana, fruto de um relacionamento anterior, enquanto Luciano é pai de Maria Beatriz, também de outro casamento. Conhecida por seu bom humor e espontaneidade, Maria mostrou mais uma vez que, além do sucesso na TV, vive uma história de amor sólida e cheia de leveza fora das câmeras.





O post Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.