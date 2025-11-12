BTS confirma volta em 2026 e promete novo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

BTS anuncia retorno triunfal com a maior turnê mundial da carreira em 2026

O BTS, fenômeno global do K-pop, está prestes a realizar um dos momentos mais aguardados da música pop internacional: seu retorno oficial aos palcos com uma turnê mundial em 2026.

Após um período de pausa devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, os sete integrantes do BTS se preparam para reencontrar seus fãs com um novo álbum e uma agenda de shows que promete ser a mais extensa da história do grupo.

Segundo informações divulgadas pela empresa HYBE, responsável pela gestão da carreira do BTS, a turnê está prevista para começar na primavera de 2026, coincidindo com o lançamento de um álbum completo de inéditas. A expectativa é que o grupo realize cerca de 65 apresentações ao redor do mundo, sendo pelo menos 30 delas na América do Norte, o que representa um marco inédito em sua trajetória.

Para efeito de comparação, a turnê Love Yourself World Tour, realizada entre 2018 e 2019, contou com 62 shows e arrecadou mais de US$ 246 milhões em bilheteria.

O retorno do BTS não é apenas uma celebração da música, mas também um reencontro emocional com sua base de fãs, conhecida como ARMY. Durante o período de afastamento, os integrantes se dedicaram a projetos individuais, mas sempre mantiveram o compromisso de se reunir novamente como grupo.

BTS planeja novo álbum

Em transmissões ao vivo na plataforma Weverse, RM, líder do BTS, confirmou que o novo álbum está em fase de produção e que os membros já estão envolvidos na gravação de clipes e sessões fotográficas promocionais.

A turnê de 2026 será estratégica não apenas para consolidar o BTS como um dos maiores grupos da atualidade, mas também para explorar novos mercados e fortalecer sua presença global. A escolha de cidades e países ainda não foi oficialmente divulgada, mas especula-se que a agenda incluirá destinos na Europa, América Latina, Ásia e Oceania, além dos Estados Unidos e Canadá.

Outro ponto que chama atenção é o envolvimento direto dos integrantes na criação do novo projeto. Eles passaram um período juntos em Los Angeles (EUA), onde trabalharam na composição e produção das faixas que farão parte do álbum. Essa colaboração reforça a identidade artística do grupo, que sempre se destacou por letras profundas, performances impactantes e uma conexão autêntica com o público.

A expectativa em torno do retorno do BTS é alta, e os fãs já se mobilizam nas redes sociais para acompanhar cada novidade. A turnê promete não apenas reviver os grandes sucessos do grupo, como Dynamite, Butter e Permission to Dance, mas também apresentar uma nova fase criativa, marcada pela maturidade e pela experiência adquirida ao longo dos anos.