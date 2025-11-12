Benson Boone mostra força nos palcos após ser deixado de fora do Grammy

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor e compositor Benson Boone, que já disputou o Grammy de Artista Revelação, ficou de fora da lista de indicados ao Grammy 2026 — mas parece não ter levado o “esnobe” para o lado pessoal. A Academia da Gravação divulgou os nomeados na última semana, e, em vez de lamento, o artista reagiu com humor nas redes sociais.

Em um story publicado no Instagram, Boone debochou da própria ausência na premiação. “Não consigo acreditar que ‘moonbeam ice cream’ não conseguiu uma indicação ao Grammy. É pura genialidade lírica”, escreveu o músico, ironizando um verso propositalmente sem sentido de “Mystical Magical”, faixa de seu álbum American Heart.

O disco, lançado neste ano, não agradou à crítica especializada — mas isso não impediu Boone de seguir em alta entre os fãs. A turnê mundial que leva o nome do projeto teve ingressos esgotados nos Estados Unidos e, neste mês, o cantor percorre a Europa com shows marcados até 18 de novembro.

Desde então, o músico embarcou na turnê American Heart, que segue até dezembro. Em entrevista à People no meio do ano, ele descreveu a experiência como “a mais intensa e pessoal” de sua carreira. “Esta turnê é muito diferente de tudo que já fiz antes”, afirmou.

O artista também tem usado o bom humor para lidar com as críticas. Em seu clipe mais recente, “Mr Electric Blue”, Boone aparece vestindo uma camiseta com a frase “one hit wonder” (artista de um sucesso só) e faz piada com a fama de não ser levado a sério.

Apesar da ausência nas indicações de 2026, Boone parece manter o bom humor e a perspectiva positiva. “Conheci tantas pessoas novas que admiro e que acho incríveis”, disse ele sobre a edição anterior do prêmio. “Sinto que foi a primeira vez que muitas pessoas realmente me viram.”

O cantor Benson Boone utilizou suas redes sociais para anunciar uma notícia inesperada que entristeceu seus fãs: o cancelamento de seu show em Birmingham, na Inglaterra. Ele se apresentaria na “Utilita Arena”, mas precisou suspender a apresentação devido a problemas com sua voz. Em um comunicado publicado no Instagram, o artista detalhou a situação e garantiu que pretende remarcar as apresentações o mais rápido possível.

Benson Boone começou seu comunicado dirigindo-se diretamente aos fãs que planejavam comparecer ao evento. Ele demonstrou profunda tristeza e decepção por não poder subir ao palco na data marcada, deixando claro o quanto lamentava a situação.

“Birmingham, eu sinto muito, mas não poderei me apresentar esta noite”, disse ele, abrindo seu relato e explicando os motivos de sua ausência.

Em seguida, o cantor procurou detalhar os esforços que realizou para tentar se apresentar. Ele explicou que tentou de tudo para recuperar a voz, mas que o estado atual de sua garganta impossibilitou que entregasse a experiência que desejava proporcionar ao público.

“Eu tentei de tudo para recuperar minha voz, mas não consigo entregar o show que gostaria de dar, dado o estado da minha garganta neste momento. Sinto muito mesmo, é a pior sensação. Prometo que farei tudo ao meu alcance para compensar vocês.”

A administração da arena também se pronunciou sobre o cancelamento, reconhecendo a frustração causada aos fãs de Benson Boone. Eles reforçaram que estão trabalhando para oferecer uma solução adequada. Por fim anunciaram que estão em busca de alternativas para remarcar o show .

“Estamos analisando todas as opções possíveis para remarcar… Entendemos como isso é decepcionante e pedimos sinceras desculpas pelo aviso tão em cima da hora e pelos transtornos causados.”

Além disso, Benson Boone possui três apresentações programadas na Arena O2, em Londres, com início nesta segunda-feira (03). Até o momento, não há informações sobre sua condição vocal, e permanece incerto se ele estará apto a se apresentar nas datas agendadas.