BTS se reúne em segredo: RM revela detalhes do aguardado comeback

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após anos longe dos palcos, o BTS está prestes a escrever um novo capítulo de sua trajetória. O líder do grupo, RM, voltou a animar o fandom nesta semana com uma atualização que mexeu com o coração dos ARMYs. Em uma mensagem publicada no Weverse, o rapper contou que o novo álbum de inéditas do BTS está em plena produção — e garantiu: “A música está ficando ótima! Todos estão trabalhando duro. Por favor, aguardem ansiosamente.”

O retorno do BTS marcará o primeiro comeback completo desde 2020, quando lançaram o disco “Be”. O grupo, que passou por um longo período de pausa devido ao serviço militar obrigatório, está finalmente reunido e mergulhado no processo criativo. De acordo com fontes próximas à Big Hit Music, o comeback está previsto para março de 2026, e promete ser um dos maiores momentos da história do K-Pop.

Depois de seis anos sem lançar músicas inéditas, os sete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — voltaram a morar juntos, desta vez em uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A ideia, segundo relatos compartilhados por RM, é reconectar o grupo e reviver a essência criativa que marcou o início da carreira.

Em uma carta aberta aos fãs, o líder descreveu o reencontro de forma emocionante:

“Mesmo que eu ainda esteja descobrindo o que será o nosso próximo álbum, sento-me no terraço de verão desejando que esses momentos de união neste lugar distante, algo que eu havia esquecido por tanto tempo, se tornem algo lindo.”

As palavras de RM reacenderam o entusiasmo dos ARMYs, que desde então lotam as redes sociais com mensagens de apoio, teorias sobre o conceito do novo álbum e campanhas de contagem regressiva para o tão esperado retorno.

BTS: Uma nova era à vista

Fontes da indústria já adiantam que o BTS planeja uma turnê mundial histórica em 2026, possivelmente a maior da carreira, com apresentações em vários continentes. A expectativa é de uma produção grandiosa, com cenários futuristas e um conceito que mistura reflexão, unidade e renascimento — temas recorrentes na trajetória do grupo.

O último trabalho inédito do BTS, “Be” (2020), refletia o isolamento e a superação durante a pandemia. Agora, o grupo parece querer mostrar um novo capítulo: a celebração do reencontro e da liberdade artística.

Desde então, o único lançamento do septeto foi o álbum ao vivo “Permission to Dance on Stage – Live” (2025), que reuniu registros de shows gravados entre 2021 e 2022.

Com o retorno de todos os membros e a promessa de um som renovado, o comeback de 2026 já é apontado como um marco na história da música pop global. E se depender de RM, o resultado será inesquecível.