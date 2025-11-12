Jon Bon Jovi comemora chegada da segunda neta

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Jon Bon Jovi está vivendo uma fase de puro amor familiar. O lendário vocalista da banda Bon Jovi, conhecido por sucessos como “It’s My Life” e “Livin’ on a Prayer”, tornou-se avô pela segunda vez. A boa notícia chegou com o anúncio do nascimento de Blair Lucy Bongiovi, filha de Jesse Bongiovi, o primogênito do cantor, e de sua esposa Jesse Light.

O casal compartilhou o momento emocionante com os seguidores no Instagram, publicando uma foto delicada da recém-nascida e uma legenda cheia de ternura:

“Nossa doce menina chegou e não poderíamos estar mais felizes. Bem-vinda ao mundo, bebê Blair bear.”

A publicação rapidamente encantou fãs e amigos, que celebraram o novo capítulo da família Bon Jovi. Apesar de serem discretos com a vida pessoal, Jesse e Jesse Light mostraram que estão radiantes com a chegada da primeira filha.

“É um novo capítulo na vida”, diz Jon Bon Jovi sobre ser avô

Embora Jon Bon Jovi ainda não tenha feito um post oficial sobre a nova neta, o cantor já havia demonstrado sua alegria com a expansão da família durante uma entrevista recente ao programa “The One Show”, da BBC.

“É um novo capítulo na vida, sabe?”, declarou o artista, sorrindo. “Essa nova geração chega e, de repente, tenho uma neta — e outra a caminho na semana que vem.”

A fala, feita dias antes do nascimento de Blair, mostrou um lado mais sensível do ídolo do rock, que aos 63 anos parece estar curtindo uma fase de serenidade e afeto. Jon Bon Jovi, casado há mais de 35 anos com Dorothea Hurley, construiu uma trajetória marcada não apenas pelo sucesso nos palcos, mas também pela estabilidade e união familiar — algo raro no universo das celebridades.

Com quatro filhos adultos — Stephanie, Jesse, Jake e Romeo — o cantor agora se dedica a aproveitar os pequenos momentos fora dos holofotes, cercado pelas pessoas que ama.

A chegada da pequena Blair Lucy acontece poucos meses depois que Jake Bongiovi, o segundo filho de Jon, e sua esposa, Millie Bobby Brown, anunciaram a adoção de uma menina. Na época, o casal publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais:

“Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce filhinha, adotada. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade, com paz e privacidade.”

Com duas netas em menos de um ano, Jon Bon Jovi vive um momento de renovação. Entre turnês, projetos musicais e participações na TV, o cantor tem mostrado que o amor pela família continua sendo seu maior sucesso.

Os fãs, que o acompanham desde os anos 80, vibraram com a notícia e encheram as redes de mensagens carinhosas. Afinal, ver o eterno roqueiro de “Always” celebrando a vida em família é uma prova de que, mesmo para quem viveu entre guitarras e palcos lotados, o amor é o verdadeiro refrão que nunca sai de moda.