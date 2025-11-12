Kelly Clarkson expõe ex-empresário que sugeriu cirurgia de silicone

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Kelly Clarkson mostrou mais uma vez por que é uma das artistas mais autênticas e queridas da música pop. Durante um show de sua residência “Studio Sessions”, em Las Vegas, a cantora revelou uma história inusitada, e revoltante, sobre um ex-empresário que a pressionou a fazer uma cirurgia de aumento dos seios no início da carreira.

Tudo começou quando Kelly leu uma mensagem em seu teleprompter que dizia “dar um jeito nos seios”. Sem deixar o comentário passar batido, ela aproveitou o momento para contar ao público o episódio machista que viveu e dar uma verdadeira lição de amor próprio.

“Uma vez, um gerente idiota me disse para colocar silicone”, contou ela, arrancando risadas da plateia. “Eu respondi: ‘Por que você não coloca silicone? Estou ótima com meus peitinhos! Sai daqui!’”

A plateia foi à loucura com a resposta afiada da artista, que transformou uma lembrança desagradável em um momento de empoderamento.

Kelly Clarkson fala sobre esse momento: “As pessoas normalizaram a loucura”

Após a reação animada do público, Kelly foi além e fez uma reflexão sobre como a pressão estética ainda é algo profundamente enraizado no mundo do entretenimento.

“Quem fala essas merdas?”, disparou. “As pessoas falam isso o tempo todo pra gente na indústria. Elas dizem as coisas mais absurdas. Eu penso: ‘Isso não é normal. Vocês normalizaram a loucura.’”

A cantora também ironizou a obsessão por procedimentos estéticos entre celebridades, dizendo que muitas estão começando a se parecer com personagens da Capital, cidade fictícia da franquia Jogos Vorazes, conhecida pelo visual exagerado e artificial dos seus habitantes.

Com seu humor afiado, Kelly encerrou o assunto de forma leve, mas poderosa:

“Faça o que quiser, mas não me obrigue a fazer o que você quer. Eu gosto dos meus peitinhos. Eles me serviram bem.”

A fala rapidamente viralizou nas redes sociais, com fãs e celebridades elogiando a atitude da cantora. Muitos destacaram que Clarkson sempre foi um exemplo de autoaceitação e autenticidade, algo cada vez mais raro no show business.

Apesar do clima descontraído no show, o momento veio após um período delicado na vida pessoal da artista. Kelly havia adiado apresentações em agosto para estar com os filhos durante a doença do ex-marido, Brandon Blackstock, que faleceu recentemente, aos 48 anos, vítima de melanoma.

Mesmo enfrentando o luto, Kelly retornou aos palcos com sua energia característica e um recado importante: mulheres podem — e devem — ser felizes do jeito que são.

As apresentações da residência “Studio Sessions”, realizadas no Caesars Palace, encerram neste domingo. E se tem uma coisa que ficou clara é que Kelly Clarkson continua sendo a voz do poder feminino com bom humor e verdade — dentro e fora do palco.