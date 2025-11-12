Gloria Groove brinca sobre gravidez após casar: “Tentando há tempos!”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Recém-casada e radiante, Gloria Groove está vivendo uma das fases mais marcantes de sua vida — e com bom humor de sobra!

Em entrevista ao Gshow, Daniel Garcia, intérprete da poderosa drag queen, abriu o coração sobre o casamento com Pedro Luís, seu parceiro há 11 anos, e surpreendeu os fãs ao brincar sobre o desejo de aumentar a família: “Estou tentando engravidar faz algum tempo, não é falta de tentativa! Não sei por que não aconteceu ainda!”, disse aos risos.

A declaração arrancou gargalhadas e rapidamente viralizou nas redes sociais, com fãs celebrando o bom humor do casal e o carinho entre eles. “Se for pra nascer um baby Groove, já vai vir dançando!”, comentou uma seguidora no X (antigo Twitter).

Entre risadas, Gloria mostra seu lado mais pessoal e fala sobre equilíbrio entre Daniel e a drag

O casamento, celebrado em um evento íntimo, contou com familiares, amigos próximos e muita emoção. Segundo Gloria, o momento foi uma pausa necessária para viver o amor fora dos palcos. “Eu amo ser a Gloria Groove, é muito gostoso, é o meu sonho. Mas eu amo ser o Daniel — é a minha realidade, é quem eu sou e quem alimenta esse megazord que se transforma na minha carreira”, revelou o artista, reforçando a importância de separar o personagem da vida pessoal.

Mas os fãs mais atentos também notaram outra novidade: a mudança no perfil do Instagram, que agora exibe o nome Daniel Garcia. A alteração, claro, gerou especulações sobre uma possível pausa na carreira de drag queen. “Que loucura as pessoas ficarem ensandecidas porque eu falei quem eu realmente sou. Que insano pensar que a realidade interfere tanto nisso”, desabafou.

Gloria fez questão de acalmar o público, afirmando que a mudança foi apenas um gesto simbólico de autoconhecimento. “Eu estava em um momento muito bom da minha terapia e queria deixar claro pra mim mesma: quem manda nisso tudo sou eu. Quem pensa, quem sonha e realiza sou eu”, afirmou, mostrando maturidade e autoconfiança.

A cantora também enfatizou que não pretende abandonar a carreira e que Daniel e Gloria coexistem em perfeita harmonia. “Podem pensar o que quiserem: que eu vou parar, que eu vou continuar, que eu não vou… tá tudo certo. Eu sou tudo isso. Eu sou a Gloria Groove, eu sou o Daniel. Se assustar vocês, corre!”, brincou, arrancando risadas e aplausos do público.

Com o carisma de sempre e o talento que a consagrou como uma das maiores artistas do país, Gloria Groove mostra que está pronta para viver novas experiências — seja no amor, na arte ou na vida pessoal. E se depender dos fãs, a “família Groove” já tem torcida garantida para crescer!