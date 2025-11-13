Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira com ‘Metamorfose’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há um fio invisível que conecta todos os capítulos da vida de Wanessa Camargo. Aos 42 anos, a artista vive uma fase de renascimento — um recomeço guiado pela maturidade, pelo autoconhecimento e pela coragem de se despir de rótulos. Para a Quem, ela revelou os preparativos para a gravação do DVD Metamorfose, marcada para 15 de novembro.

O nome Metamorfose não é por acaso. Para ela, o novo trabalho representa o fim de um ciclo e o início de outro — um espelho fiel das transformações que enfrentou, tanto na carreira quanto na vida pessoal. “Esse álbum nasceu de um mergulho profundo em mim mesma, nas minhas dores e nas minhas verdades. É sobre liberdade artística e espiritual. É a síntese da mulher que me tornei.”

Wanessa Camargo: a mulher real por trás dos holofotes

Filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói, Wanessa Camargo cresceu sob os refletores. A fama veio cedo, junto com as cobranças. Hoje, ela diz que a metamorfose mais dolorosa da sua vida foi desconstruir a imagem idealizada que o público — e ela mesma — sustentavam.

“Eu precisei me despir das expectativas dos outros. Me libertar da filha perfeita, da artista que não pode errar. Foi doloroso, mas libertador. Descobri a mulher real por trás do personagem.”

Ao revisitar a própria trajetória, Wanessa Camargo afirma ter desenvolvido um olhar mais compassivo sobre o passado. “Quando somos jovens, nos cobramos demais. Hoje vejo que cada erro e cada pausa foram necessários. Aprendi a olhar pra mim com gratidão, não com arrependimento.”

Da fama precoce à maturidade emocional

Com 25 anos de carreira, Wanessa já foi do pop dançante ao sertanejo romântico, e garante que a reinvenção é o que a mantém viva artisticamente. “Eu nunca fui uma artista acomodada. Errar e recomeçar faz parte da minha essência. Cada fase da minha carreira tem um pedaço da minha verdade.”

A cantora também admite que, no início, não soube lidar bem com a exposição e o dinheiro. “Eu cresci sob os holofotes e precisei amadurecer rápido. Nem sempre fiz as melhores escolhas, mas tudo virou aprendizado. Hoje ensino aos meus filhos que sucesso não define valor.”

Quedas, recomeços e saúde mental

Wanessa não foge dos assuntos mais delicados — como os períodos de recolhimento e os desafios da saúde mental. Ela confessa que, em momentos de dor, chegou a cogitar desistir da carreira. “Houve momentos em que eu não via saída. Mas o amor pelos meus filhos, pela minha arte e pela minha fé me salvou. Entendi que a dor também pode ser combustível de transformação.”

Hoje, ela fala sobre o tema com naturalidade. “Faço terapia, cuido da espiritualidade e aprendi a colocar limites. A saúde mental é parte do corpo — é higiene emocional. Estou mais consciente, equilibrada e feliz.”

Maternidade, respeito e novas formas de amor

Após o fim do casamento com Marcus Buaiz, Wanessa diz ter enfrentado um dos momentos mais difíceis da vida — o de se ver julgada publicamente em meio à dor. “Foi como estar nua diante do mundo. Mas esse período me ensinou a me colocar em primeiro lugar, a escolher o amor-próprio antes da necessidade de agradar.”

Hoje, ela mantém uma relação de respeito com o ex-marido e também com Isis Valverde, atual esposa de Buaiz. “A Isis entrou na vida do Marcus com respeito, e isso se reflete na forma como ela trata os meninos. A gente se comunica com maturidade e serenidade. Quando os adultos sabem o que realmente importa — as crianças — tudo flui melhor.”

A artista também revisitou a própria história familiar ao compreender melhor a separação dos pais e estreitar laços com Graciele Lacerda, atual companheira de Zezé. “Quando você passa por algo parecido, ganha outra perspectiva. Entendi que meus pais também estavam tentando acertar. Isso trouxe compaixão. Hoje, nossa relação é tranquila.”

Fama, internet e o silêncio como resposta

Acostumada à exposição desde os tempos de adolescente, Wanessa também aprendeu a lidar com o ambiente digital. “Venho de uma geração que começou off-line e, de repente, o palco virou digital. Aprender a lidar com o cancelamento e o imediatismo foi um novo desafio.”

Após o Big Brother Brasil 24, ela se afastou das redes por um tempo. “Existem fases em que a gente precisa silenciar para se entender. Me recolhi e voltei mais forte. Descobri que o que é verdadeiro não se perde, se fortalece.”

Hoje, ela encara as fofocas e especulações com serenidade. “Antes eu queria me explicar. Hoje, aprendi que o silêncio é mais poderoso. Me posiciono quando necessário — principalmente pelos meus filhos —, mas não deixo que isso defina minha energia.”

Metamorfose em movimento

Ao projetar o futuro, Wanessa fala com serenidade. “Daqui a 25 anos quero estar com o coração em paz, cercada de amor, ainda criando e inspirando pessoas. Porque, no fim, é isso que realmente fica.”

No palco e fora dele, a metamorfose de Wanessa Camargo é contínua — feita de quedas, renascimentos e recomeços. E, como ela mesma diz, o maior de todos os aprendizados foi entender que a liberdade começa quando se deixa de viver para caber nas expectativas dos outros.