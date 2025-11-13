Adele se reinventa e integra elenco estrelado de filme

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Adele vai trocar o microfone pelos sets de filmagem. A cantora britânica de 37 anos foi confirmada no elenco de Cry To Heaven, novo longa dirigido pelo estilista e cineasta Tom Ford. A produção é baseada no romance homônimo de Anne Rice, publicado em 1982, e se passa na Itália do século 18. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

A vencedora de 16 prêmios Grammy dividirá a tela com um elenco de peso que inclui Aaron Taylor-Johnson, Hunter Schafer, Colin Firth, Nicholas Hoult, Thandiwe Newton, Ciarán Hinds, Mark Strong e o jovem ator Owen Cooper — que entrou para a história ao se tornar o mais novo vencedor do Emmy por seu trabalho na série Adolescência.

A trama acompanha a improvável parceria entre uma aristocrata veneziana e um maestro castrato em busca de reconhecimento no competitivo cenário da ópera europeia. O filme encontra-se em fase de pré-produção entre Roma e Londres, com as filmagens marcadas para janeiro de 2026. A estreia está prevista para o fim do mesmo ano.

Cry To Heaven marca o retorno de Tom Ford ao cinema quase uma década após Animais Noturnos (2016), que lhe garantiu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza. Antes disso, o diretor já havia sido indicado ao Oscar por Direito de Amar (2009), drama estrelado por Colin Firth — que também integra o novo elenco.

Adele retoma recorde de Taylor Swift e se torna a mais vendida do século

A disputa pelos recordes musicais ganhou um novo capítulo nesta semana. Depois de Taylor Swift quebrar a marca de Adele como o álbum mais vendido em uma semana nos Estados Unidos, a cantora britânica deu o troco.

Segundo atualização da RIAA (Associação da Indústria Fonográfica Americana), o icônico álbum “21”, lançado em 2011, ultrapassou “1989” (2014), de Taylor Swift, e se tornou o álbum mais vendido do século XXI nos Estados Unidos.

A nova certificação coloca “21” com o status de 17x platina, o equivalente a 17 milhões de unidades combinadas entre vendas físicas, downloads e streams. Já “1989”, que liderou brevemente o ranking, recebeu 14x platina no final de setembro. A conquista devolve a Adele o trono que ela manteve por mais de uma década — um feito raro em tempos dominados pelo streaming.

Lançado em fevereiro de 2011, “21” é o segundo álbum de estúdio de Adele e o responsável por consolidar seu nome na história da música. Com uma sonoridade soul-pop poderosa e letras confessionais, o disco transformou dor em arte e conectou-se com milhões de ouvintes em todo o mundo.

Entre os sucessos que moldaram essa era estão “Rolling in the Deep”, “Someone Like You”, “Set Fire to the Rain”, “Rumour Has It” e “Turning Tables” — faixas que dominaram as paradas e continuam entre as mais lembradas da cantora.

O impacto de “21” não se limitou aos Estados Unidos. No Reino Unido, o álbum também é o mais vendido do século, com 5,4 milhões de cópias, e passou 11 semanas consecutivas no topo das paradas. Além disso, conquistou 16 discos de platina e consolidou Adele como uma das artistas mais premiadas da década.

Adele: Grammy, recordes e a rivalidade simbólica com Taylor Swift

Com “21”, Adele conquistou sete prêmios Grammy, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Música do Ano, além de dois BRIT Awards. O projeto foi eleito pela Billboard como o melhor álbum de todos os tempos, um título que reforça sua relevância mesmo após 14 anos de lançamento.

A recente atualização da RIAA reacende o debate entre os fãs sobre quem domina o século em termos de vendas e impacto cultural: Taylor Swift ou Adele. Enquanto Taylor segue batendo recordes de streaming e turnês bilionárias, Adele mantém uma força impressionante no formato físico e no prestígio artístico.

Mais do que uma disputa de números, o sucesso de ambas mostra o poder de duas gerações distintas do pop. Taylor representa o ritmo acelerado da era digital, enquanto Adele simboliza a força atemporal da emoção e da voz.

Com “21” novamente no topo, Adele prova que alguns álbuns ultrapassam modas, tendências e plataformas tornando-se, de fato, parte permanente da história da música moderna.