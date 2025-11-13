Meghan Trainor celebra 10 anos de Grammy com novo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora e compositora Meghan Trainor anunciou o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, “Toy With Me”, marcado para o dia 24 de abril de 2026 — exatamente dez anos após conquistar o Grammy de Artista Revelação. O novo trabalho terá 16 faixas e já chega com o primeiro single, “Still Don’t Care”, disponível nas plataformas digitais.

A canção, segundo a própria Meghan, é um desabafo sobre amadurecimento e autoconfiança. “Essa música veio de um lugar de crescimento para mim. Estou aprendendo a afastar a negatividade, escolher a alegria e viver a vida do meu jeito. Neste ponto da minha carreira, cansei de tentar agradar os outros”, contou em entrevista à Billboard. “Still Don’t Care é um lembrete para mim mesma — e para todos que já se sentiram julgados — de que a opinião alheia não define quem somos.”

A artista volta a trabalhar com a Epic Records, gravadora com a qual mantém parceria desde o início da carreira. Segundo ela, o novo disco representa a fase mais sincera e destemida de sua trajetória: “Toy With Me é sobre confiança, liberdade e sobre encontrar as pessoas onde elas estão. Quis abrir esse novo capítulo com algo que fizesse o público se sentir imparável.”

Meghan Trainor ganhou projeção mundial em 2014 com o hit “All About That Bass”, que passou oito semanas no topo da Billboard Hot 100 e recebeu certificado de diamante nos Estados Unidos. O sucesso do primeiro álbum, lançado em 2015, garantiu a ela o Grammy de Revelação no ano seguinte. Desde então, a cantora lançou trabalhos como “Thank You” (2016) e “Takin’ It Back” (2022), alternando entre fases de grande popularidade e momentos de reinvenção artística.

Em entrevista à revista People, a cantora falou sobre o onda de ataques que recebeu em suas redes sociais.

“As pessoas começaram a comentar sobre meu corpo, dizendo que estou magra demais e que não me reconhecem mais. E eu pensava: ‘Nossa, eu tenho me concentrado tanto na minha saúde e no meu condicionamento físico que nunca me senti melhor’. Então, fiquei confusa e triste e pensei: ‘Nossa, agora está quase pior’. Não sei o que aconteceu.”

“Gostei da ideia de… ‘Deixa eu pensar mais uma vez. Não, ainda não me importo.’ E sei que quando começar a cantar, será minha terapia, minha terapia de exposição”, disse a cantora de “Made You Look”.

“Acredito muito nisso e amo muito”, afirmou. “Acho muito importante, especialmente agora mais do que nunca, o mundo é um lugar muito sombrio e cheio de ódio. Se isso for um pouco de luz no mundo, seria incrível.”

“Estou reprogramando meu cérebro para finalmente acreditar nisso. E sei que quando cantar cem vezes, vou acreditar”, revelou. “Então, recomendo que você toque a música todas as manhãs, aprenda cada palavra e grite o mais alto que puder até começar a acreditar, porque é isso que é preciso. Dá muito trabalho.”

Vale destacar que além do anúncio do álbum e da nova música, Meghan Trainor também revelou a turnê Get in Girl, que começará em Clarkston, em Michigan, em junho de 2026. Depois de passar por mais de 30 arenas e anfiteatros na América do Norte, a turnê terminará em 15 de agosto em Los Angeles.

“Vou fazer aulas de dança. Vou estar em ótima forma. Vamos pular e dançar muito”, contou. “Vai ser uma festa, mas uma festa para todos: crianças, adultos e avós. Adoro ver avós na plateia. Adoro quando os pais cantam todas as letras. Eu penso: ‘Isso aí, pai!’. É a minha parte favorita.”