RBD: Alfonso Herrera causa polêmica ao comparar ativismo com shows

O ator Alfonso Herrera, conhecido mundialmente como o eterno Miguel Arango de “Rebelde” e ex-integrante do grupo RBD, voltou a movimentar as redes sociais. Dessa vez, não por um reencontro musical, mas por um comentário feito durante sua participação na COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém do Pará.

Em entrevista ao g1, Poncho — como é carinhosamente chamado pelos fãs — falou sobre seu engajamento em causas humanitárias e ambientais, e acabou gerando burburinho entre os admiradores do RBD. Uma fala específica foi interpretada como uma possível indireta ao grupo, que em 2023 realizou a bem-sucedida turnê “Soy Rebelde Tour”, da qual ele optou por não participar.

“Estou feliz de estar no Brasil. E vou repetir, estou feliz de estar no Brasil por algo tão importante, dando voz a tantas pessoas. Me emociona muito estar em um auditório com 250 pessoas, tentando plantar uma semente importante — algo mais do que apenas um estádio lotado”, afirmou o ator, durante a entrevista.

Para parte do público, a frase foi um recado direto ao RBD. Afinal, a Soy Rebelde Tour lotou estádios e arenas em toda a América, com mais de 50 shows esgotados, incluindo oito apresentações no Brasil. Fãs rapidamente foram às redes comentar o tom da declaração, interpretando-a como uma crítica sutil ao sucesso comercial da turnê e à falta de engajamento social de alguns colegas de grupo.

Alfonso Herrera e sua relação com o RBD

No entanto, há também quem defenda o ator. Muitos fãs lembraram que Poncho sempre deixou claro que sua decisão de não participar do reencontro estava ligada a seus compromissos humanitários e à busca por projetos com impacto social. Desde o fim da novela Rebelde, Herrera construiu uma sólida carreira no cinema e na TV, além de se envolver com causas globais, atuando como embaixador da ONU para questões de refúgio e meio ambiente.

Durante a COP30, o ator reforçou sua visão: “Poder dar voz a quem não tem espaço, inspirar os jovens e plantar uma semente de mudança é, para mim, uma vitória muito mais bonita”, completou.

Mesmo com o tom inspirador, o público não perdoou a comparação entre um auditório e um estádio cheio. “A gente entende o ponto dele, mas comparar assim parece mesmo uma alfinetada”, escreveu uma fã no X (antigo Twitter). Outro seguidor rebateu: “Ele só está mostrando que cada um escolhe seu caminho. Enquanto uns lotam estádios, ele lota corações com propósito.”

Essa fala do Poncho foi totalmente infeliz. Poderia estar em um estágio trazendo alegria e magia aos fãs que o amam e em paralelo manter esse projeto. Na hora de gravar pra Netflix pra inúmeras pessoas verem, ele pode. Qualquer oportunidade que ele tem de alfinetar o RBD ele faz. pic.twitter.com/PQvRuLoCes — ju (@ponnyera) November 12, 2025

Independentemente da intenção, o comentário reacendeu a eterna discussão entre arte e ativismo. Enquanto o RBD continua sendo lembrado pela nostalgia e pelos hits que marcaram uma geração, Alfonso Herrera segue firmando sua identidade como ator engajado e voz ativa em causas sociais.

E, pelo visto, mesmo longe dos palcos, Poncho ainda sabe como deixar o público falando sobre ele — e sobre o RBD.