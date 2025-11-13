RBD: Alfonso Herrera causa polêmica ao comparar ativismo com shows

InícioDiversão e Arte
O ator Alfonso Herrera, conhecido mundialmente como o eterno Miguel Arango de “Rebelde” e ex-integrante do grupo RBD, voltou a movimentar as redes sociais. Dessa vez, não por um reencontro musical, mas por um comentário feito durante sua participação na COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém do Pará.

Em entrevista ao g1, Poncho — como é carinhosamente chamado pelos fãs — falou sobre seu engajamento em causas humanitárias e ambientais, e acabou gerando burburinho entre os admiradores do RBD. Uma fala específica foi interpretada como uma possível indireta ao grupo, que em 2023 realizou a bem-sucedida turnê “Soy Rebelde Tour”, da qual ele optou por não participar.

Estou feliz de estar no Brasil. E vou repetir, estou feliz de estar no Brasil por algo tão importante, dando voz a tantas pessoas. Me emociona muito estar em um auditório com 250 pessoas, tentando plantar uma semente importante — algo mais do que apenas um estádio lotado”, afirmou o ator, durante a entrevista.

Para parte do público, a frase foi um recado direto ao RBD. Afinal, a Soy Rebelde Tour lotou estádios e arenas em toda a América, com mais de 50 shows esgotados, incluindo oito apresentações no Brasil. Fãs rapidamente foram às redes comentar o tom da declaração, interpretando-a como uma crítica sutil ao sucesso comercial da turnê e à falta de engajamento social de alguns colegas de grupo.

Alfonso Herrera e sua relação com o RBD

No entanto, há também quem defenda o ator. Muitos fãs lembraram que Poncho sempre deixou claro que sua decisão de não participar do reencontro estava ligada a seus compromissos humanitários e à busca por projetos com impacto social. Desde o fim da novela Rebelde, Herrera construiu uma sólida carreira no cinema e na TV, além de se envolver com causas globais, atuando como embaixador da ONU para questões de refúgio e meio ambiente.

Durante a COP30, o ator reforçou sua visão: “Poder dar voz a quem não tem espaço, inspirar os jovens e plantar uma semente de mudança é, para mim, uma vitória muito mais bonita”, completou.

Mesmo com o tom inspirador, o público não perdoou a comparação entre um auditório e um estádio cheio. “A gente entende o ponto dele, mas comparar assim parece mesmo uma alfinetada”, escreveu uma fã no X (antigo Twitter). Outro seguidor rebateu: “Ele só está mostrando que cada um escolhe seu caminho. Enquanto uns lotam estádios, ele lota corações com propósito.”

Independentemente da intenção, o comentário reacendeu a eterna discussão entre arte e ativismo. Enquanto o RBD continua sendo lembrado pela nostalgia e pelos hits que marcaram uma geração, Alfonso Herrera segue firmando sua identidade como ator engajado e voz ativa em causas sociais.

E, pelo visto, mesmo longe dos palcos, Poncho ainda sabe como deixar o público falando sobre ele — e sobre o RBD.

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 13/11/2025 13:11
