Sabrina Carpenter vai viver nova Alice em musical

Sabrina Carpenter vai trocar os palcos pelos sets de filmagem. A estrela pop foi confirmada nesta terça-feira (11) como protagonista e produtora de um novo musical inspirado em Alice no País das Maravilhas, clássico de Lewis Carroll que ganha nova leitura pelas mãos da Universal Pictures.

O projeto marca a volta da cantora de Espresso e Manchild ao cinema, sob direção e roteiro de Lorene Scafaria, conhecida por As Golpistas (2019). Segundo a revista Variety, o longa ainda não tem título definido nem previsão de estreia, mas promete reinterpretar o universo surreal de Carroll com uma linguagem contemporânea e foco na jornada de autodescoberta da protagonista.

Entre os nomes confirmados na produção está Marc Platt, um dos grandes responsáveis pela consolidação do gênero musical em Hollywood, com títulos como La La Land e Wicked.

Além de sua carreira musical em ascensão, Sabrina já acumulava experiência como atriz em filmes como Dançarina Imperfeita (2020), O Ódio que Você Semeia (2018) e na franquia Crush à Altura. Seu primeiro grande papel foi como a destemida Maya na série da Disney Girl Meets World (2014–2017).

Sabrina Carpenter reflete sobre carreira, fãs e novos projetos

A cantora Sabrina Carpenter foi anunciada como o mais novo rosto da edição italiana da revista Vogue. A artista, que recentemente lançou seu mais recente álbum de estúdio, Man’s Best Friend, tem aproveitado este período para refletir profundamente sobre sua vida e carreira. Em entrevista, ela comentou sobre como está dedicando tempo a atividades que realmente tenham significado, buscando viver de maneira mais consciente e intensa.

Sabrina Carpenter compartilhou que está vivendo um momento de introspecção e criatividade, no qual procura dar vida não apenas a si mesma, mas também às pessoas ao seu redor. Ela explicou que tem escrito bastante, algo que pode surpreender, considerando que lançou dois álbuns em anos consecutivos e poderia parecer que já estaria em um período de descanso:

“Tenho a sensação de estar passando por muitas reflexões introspectivas. Quero realmente realizar coisas com intenção, atividades que me façam sentir viva e que tragam vida a mim e às pessoas ao meu redor. Estou escrevendo muito neste momento, algo que provavelmente você não esperaria depois de lançar dois álbuns em anos consecutivos.”

A cantora também refletiu sobre a importância fundamental que seus fãs tiveram em sua trajetória, afirmando que eles são responsáveis por grande parte do sucesso que alcançou. Ela reconheceu que os fãs estiveram ao seu lado em todos os momentos, apoiando tanto as músicas que amaram quanto aquelas que não tiveram a mesma aceitação, mostrando lealdade e carinho incondicional:

“A parte mais importante dos últimos dez anos da minha vida foram as pessoas que me conduziram até aqui. Me refiro aos fãs que permaneceram ao meu lado em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, apoiando as músicas que amaram e até aquelas que não ressoaram tanto.”

Sabrina Carpenter ainda destacou o vínculo especial que mantém com seu público, ressaltando como a relação evoluiu e se fortaleceu com o tempo. Ela enfatizou que esse crescimento é mútuo, e que os fãs estão sempre presentes, prontos para acompanhá-la em cada novo passo de sua carreira:

“Estamos realmente crescendo juntos. Eles estão presentes e disponíveis todos os dias, e eu os amo profundamente por isso.”

Sucesso do novo álbum de Sabrina Carpenter

Mesmo após quase um mês do lançamento de Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter mantém grande relevância nas plataformas de streaming. Quatro faixas do álbum figuram entre as mais tocadas do Top 50 das músicas mais ouvidas diariamente no Spotify, demonstrando a força e a conexão contínua com seu público. O single Tears ocupa a 11ª posição, com mais de 3 milhões de reproduções diárias; o lead single Manchild figura em 15º lugar, contabilizando mais de 2,8 milhões de plays; When Did You Get Hot? aparece na 17ª posição, também com mais de 2,8 milhões de escutas diárias; e Nobody’s Son alcança a 33ª colocação, somando mais de 2,2 milhões de reproduções por dia.