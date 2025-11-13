Zayn Malik volta à One Direction após 10 anos e fãs enlouquecem

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após anos de especulações e rumores sobre uma possível reunião, o momento que os fãs da One Direction tanto esperavam finalmente parece estar acontecendo. Zayn Malik está oficialmente de volta — pelo menos nos bastidores. O cantor foi nomeado novamente diretor da PPM Music Limited, empresa que administra os direitos e negócios da banda, marcando seu reencontro com Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan após quase uma década afastado.

A notícia foi confirmada por registros recentes da Companies House, órgão britânico que supervisiona empresas registradas no Reino Unido. Os documentos apontam que Zayn está listado como Diretor Ativo desde o dia 3 de novembro, o que significa que ele retomou oficialmente um cargo dentro da estrutura empresarial da banda.

O endereço registrado é o mesmo dos demais integrantes e pertence ao escritório Lee and Thompson LLP, conhecido por representar artistas de alto perfil na indústria musical britânica. O detalhe foi suficiente para incendiar as redes sociais com teorias sobre um possível retorno do One Direction, mesmo que ainda de forma discreta.

Para os fãs, ver o nome de Zayn novamente ao lado dos outros membros é algo quase histórico. Desde sua saída em março de 2015, o artista vinha mantendo distância de qualquer envolvimento formal com o grupo. Seu desligamento aconteceu no auge do sucesso da banda, pouco antes da pausa oficial do One Direction, em 2016.

Na época, Zayn afirmou que buscava uma carreira mais autêntica e próxima de seus próprios gostos musicais. Desde então, lançou quatro álbuns solo, consolidando uma identidade artística única, marcada por influências do R&B e pop alternativo.

Agora, com o retorno à PPM Music Limited, o cantor volta a dividir um elo administrativo e simbólico com os ex-companheiros, algo que reaqueceu os corações directioners e movimentou o fandom nas redes sociais. Frases como “It’s happening!” e “Zayn is back!” dominaram o X (antigo Twitter) nas horas seguintes à divulgação.

Zayn: Novos projetos e rumores de reencontro

Além da novidade empresarial, Zayn Malik se prepara para uma série de sete shows em Las Vegas em janeiro, marcando seu retorno aos palcos com público. Fontes próximas ao artista afirmam que os ensaios já estão a todo vapor e que o repertório promete incluir novas versões de sucessos da carreira solo.

Outro detalhe curioso é que Zayn e Louis Tomlinson estariam filmando um programa de TV juntos, focado em suas viagens pelos Estados Unidos. O projeto, ainda não confirmado oficialmente, tem sido apontado como um sinal de reconciliação e parceria criativa entre os dois — algo impensável há alguns anos.

Se uma reunião oficial do One Direction está próxima, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável: o retorno de Zayn à estrutura da banda reacende um sentimento que o tempo nunca conseguiu apagar.

Para os fãs, é o início de um novo capítulo, e talvez o mais esperado deles.