Tyla brilha em estreia da turnê no Japão e viraliza com “CHANEL”

Tyla está vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira. A cantora sul-africana deu início à “We Wanna Party Tour”, sua nova turnê mundial, com um show eletrizante em Tóquio, no Japão, nesta terça-feira (11). O espetáculo, realizado na Arena Ariake, reuniu cerca de 15 mil pessoas em um evento com ingressos esgotados — um feito que reforça o alcance internacional da estrela do afropop.
Com uma presença de palco magnética e performances milimetricamente coreografadas, Tyla apresentou um repertório que misturou faixas de seu disco “TYLA+” (2024) com os hits mais recentes, incluindo o aguardado “CHANEL”, apresentado ao vivo pela primeira vez.
Desde que conquistou o mundo com o sucesso de “Water”, Tyla tem mostrado que é mais do que uma revelação — ela é uma potência em ascensão no pop global. Na estreia de sua turnê, a artista apostou em uma estética vibrante, surgindo no palco com uma lace cor-de-rosa e um figurino em tons de rosa, amarelo e preto.
A abertura da noite foi marcada pela energia contagiante de “IS IT”, seguida de sucessos como “Getting Late” e “To Last”. Mas o ponto alto veio com a estreia de “CHANEL”, sua nova aposta que já começa a subir nos principais charts de streaming e rádios internacionais.
Para a performance, Tyla trocou de figurino e surgiu acompanhada de seu balé, que usava pompons brancos em uma coreografia sincronizada e cheia de atitude. “Acabei de fazer um show esgotado como artista principal em Tóquio… Todo mundo pagou pra me ver!”, comemorou a cantora, visivelmente emocionada.
A “We Wanna Party Tour” leva o nome do EP lançado por Tyla em julho e simboliza uma nova fase em sua trajetória — mais madura, dançante e conectada com o público global. A setlist contou com 20 músicas, incluindo “Bliss”, “Truth or Dare”, “Shake ah” e, claro, o megahit “Water”, que encerrou o show sob aplausos ensurdecedores.
Veja alguns dos destaques da noite:
-
IS IT
-
Getting Late
-
To Last
-
Bliss
-
Jump
-
Truth or Dare
-
Chanel
-
Water
Fãs japoneses compartilharam dezenas de vídeos nas redes sociais, transformando o nome da artista em trending topic mundial. O entusiasmo foi tanto que “CHANEL” ganhou novo fôlego nas plataformas digitais, com aumento expressivo nas reproduções diárias.
Tyla: Próximas paradas da turnê
Depois do sucesso em Tóquio, Tyla segue com a “We Wanna Party Tour” pela Ásia até 13 de dezembro, passando por países como Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia e Singapura. Esta é a segunda turnê da artista, que se apresentou no Rock in Rio 2024, marcando sua estreia em palcos brasileiros.
Entre coreografias impecáveis, vocais potentes e uma base de fãs em crescimento, Tyla mostra que o trono do novo pop global tem cada vez mais sotaque sul-africano — e “CHANEL” é a trilha sonora perfeita para essa ascensão.