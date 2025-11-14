Lady Gaga revela planos de maternidade

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lady Gaga, de 39 anos, e o noivo Michael Polansky, de 42, estão cada vez mais próximos de realizar um dos maiores sonhos do casal: a maternidade. Juntos desde 2020 e noivos desde o início do ano passado, eles já começaram a planejar o futuro com filhos e afirmam ter referências claras sobre como querem educá-los.

Em entrevista à Rolling Stone, Polansky revelou que eles se inspiram no modelo familiar de Elton John e David Furnish, pais de Zachary, 14, e Elijah, 12, que também são afilhados de Gaga. “O mais importante é que os filhos cresçam felizes e sintam que esta é simplesmente a nossa família. É assim que queremos conduzir a nossa vida juntos”, disse o empresário.

O casal também destacou que a carreira artística de Gaga não será um obstáculo para a maternidade. “Ela é a Lady Gaga, com toda sua arte e talento, e isso não precisa ser separado da nossa vida familiar”, explicou Polansky.

Gaga reforçou a empolgação com o futuro papel de mãe: “Ser mãe é o que mais desejo neste momento! E sei que o Michael será um pai incrível. Estamos muito animados com essa nova fase da nossa vida.”

Em outubro, durante participação no The Late Show with Stephen Colbert, a cantora já havia comentado sobre o desejo de ser mãe, afirmando que, apesar de ter muitos projetos, a maternidade é a prioridade. “Quero fazer muitas coisas, mas meu maior objetivo agora é ser mãe. Esse será meu próximo grande papel”, declarou.

Lady Gaga fala sobre o fracasso de Coringa 2: “Foi doloroso”

Depois de meses de silêncio, Lady Gaga finalmente falou sobre o polêmico fracasso de “Coringa: Delírio a Dois”, filme que prometia ser um divisor de águas em sua carreira no cinema, mas acabou se tornando um dos maiores fiascos de 2025. Em entrevista exclusiva à Rolling Stone, a artista abriu o coração e mostrou que, apesar das críticas, conseguiu transformar a dor em arte.

“Eu não fiquei indiferente. É engraçado, estou quase nervosa por compartilhar minha reação. Mas, quando começou a acontecer, eu desatei a rir. Porque estava ficando muito fora de controle”, confessou Gaga, mostrando que mesmo diante do caos, manteve seu senso de humor.

A cantora explicou que o processo de aceitar o resultado foi difícil, principalmente por todo o esforço investido. “Quando algo demora para se dissipar, isso pode ser um pouco mais doloroso. Só porque eu me dediquei muito a isso”, completou, deixando claro o quanto o projeto representava pessoalmente para ela.

O longa, que unia música e drama psicológico, recebeu duras críticas da imprensa internacional, somando apenas 31% de aprovação no Rotten Tomatoes e gerando prejuízo para a Warner Bros. O público esperava um novo marco como o primeiro Coringa, mas o resultado dividiu opiniões e acabou ofuscando a estreia de Gaga como Arlequina.

Lady Gaga: Derrota no cinema inspirou nova fase artística e rendeu até indicação ao Grammy

Apesar disso, Gaga mostrou que sabe transformar quedas em combustível criativo. A artista chegou a compor um álbum inteiro inspirado em sua personagem, chamado “Harlequin”. Mesmo sem grande sucesso comercial, o disco foi reconhecido pela crítica e rendeu uma indicação ao Grammy, provando que o talento da artista vai além das bilheterias.

“Eu me entreguei completamente àquele papel. Era sobre entender a loucura e a vulnerabilidade, e isso mexeu muito comigo”, contou.

Mas o episódio também serviu de inspiração para a música “Disease”, que abriu sua nova era musical, “MAYHEM”. Segundo Gaga, a faixa e o clipe foram uma catarse criativa após o impacto emocional do filme. “Eu investi muita energia naquele vídeo. Eu estava naquele momento, sabe, pensando: ‘Vou mostrar quem eu sou e como é essa luta’”, revelou.

Com essa virada, a estrela mostrou que fracasso não é o fim, mas o início de algo novo. Os fãs, como sempre, apoiaram a artista incondicionalmente, enchendo as redes de mensagens de amor e orgulho. “A Gaga transforma dor em arte. Ela nunca decepciona”, escreveu uma seguidora no X (antigo Twitter).

Mesmo com Coringa 2 fora das expectativas, Lady Gaga segue firme, provando que sua força criativa e emocional são o que a mantém no topo. Afinal, quem mais conseguiria transformar um fracasso cinematográfico em uma nova era de sucesso musical?